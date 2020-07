La serie se centrará en la historia de origen de los Targaryen. | Fuente: HBO

Los dragones alistan su regreso para volver a la televisión. La exitosa serie "Game of Thrones" se despidió en el 2019, después de ocho temporadas, pero el público podrá volver a visitar Westeros gracias a "House of the Dragon", spin-off que ya prepara HBO. La ficción se centrará en el origen la Casa Targaryen y ya se está buscando a nuevos protagonistas.

Según la web Recapped, ya está en marcha el cásting para encontrar a dos de las protagonistas femeninas de la serie. La primera es Rhaenyra Targaryen, por lo que están buscando a una actriz de alrededor de 20 años. El segundo papel es el de Alicent Hightower, que según la publicación requiere de una intérprete algo mayor. Sin embargo, la web especifica que el canal HBO aún no lo ha confirmado.

Tanto Rhaenyra como Alicent son mencionadas varias veces a lo largo de la saga "Canción de hielo y fuego" así como en "Fuego y sangre", novelas escritas por George R.R. Martin. Rhaenyra Targaryen es la hija mayor del rey Viserys I y fue declarada por él como su heredera. El monarca se casó en segundas nupcias con Alicent Hightower, quien le dio tres hijos. Al morir el rey, Rhaenyra reclamó el Trono de Hierro; pero su medio hermano Aegon fue coronado en su lugar. Este fue el detonante de la guerra civil conocida como Danza de los Dragones.

"House of the Dragon", el spin-off de "Game of Thrones", se encuentra en etapa de cásting. | Fuente: HBO

El spin-off "House of the Dragon", anunciado a finales de 2019, es creado por Martin y Ryan Condal. Aunque por el momento no se conocen más detalles sobre el reparto, en enero se lanzó información de varios anuncios de cástings para los personajes de Aegon, Visenya y Rhaenys, fundadores de la Casa Targaryen. HBO ha ordenado una primera temporada de 10 episodios y según Casey Bloys, jefe de programación de la cadena, no se emitirá hasta al menos 2022.

OTROS SPIN OFF SOBRE WESTEROS

Hace meses, el canal canceló sus planes para otra serie derivada de "Game of Thrones" que iba a protagonizar Naomi Watts y que no convenció a los responsables de la cadena tras rodar su episodio piloto.

"House of the Dragon" es uno de los cuatro spin-offs de "Game of Thrones" que aún siguen en proceso en HBO, aunque los otros están en espera de forma indefinida o temporal. (Europa Press)