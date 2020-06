La aclamada película "Joker" anuncia su fecha de estreno para la televisión en Latinoamérica. | Fuente: HBO

"Joker", la película que se convirtió en todo un fenómeno en el 2019, ya tiene fecha de estreno para la televisión en Latinoamérica. El público podrá disfrutar, desde la comodidad de su casa, de la atrapante historia sobre el villano de ciudad Gótica. ¿A partir de cuándo? Julio 2020.

El filme, protagonizado por Joaquin Phoenix, obtuvo múltiples galardones desde el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, pasando por dos premios Oscar, dos Globos de Oro, y más.



El cadena HBO confirmó que estrenará en exclusiva "Joker", tanto por su canal como por la plataforma HBO GO, el próximo 18 de julio.

¿DE QUÉ SE TRATA?

Ambientada en 1981, la galardonada cinta sigue la complicada vida de un comediante fracasado, un hombre olvidado por la sociedad que busca una conexión humana, cuyo descenso a la locura y al anarquismo inspira una violenta revolución social en la decadente ciudad Gótica. El filme abrió la conversación en torno a las enfermedades mentales y los prejuicios hacia estos padecimientos.

En la que pudiera ser el origen de la historia del famoso archienemigo de Batman, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) es un aspirante a comediante de stand-up que vive con su madre y padece un trastorno médico. Después de que una banda de delincuentes lo ataque y un compañero le dé un arma para protegerse, se desatan una serie de eventos poco favorecedores que cambiarán la vida de Arthur.

Phoenix encabeza el elenco de "Joker" en el que comparte escenas con Robert De Niro, Zazie Beetz y Frances Conroy, entre otros.

"Joker", producida y dirigida por Todd Phillips, arrasó en la taquilla mundial. La película tuvo un costo de producción de US$ 55,000,000; pero recaudó nada menos que US$ 1,071,730,631.

Para encarnar al emblemático villano de DC Comics, el primer paso a seguir fue bajar de peso según contó Joaquin Phoenix al diario La Vanguardia. “Eso te afecta psicológicamente. Te pones mal emocionalmente al perder tanto peso en tan poco tiempo”, señaló el intérprete.

Al inicio, dudó de encarar este desafío. “No estaba seguro de que fuese la película correcta para mí, sobre todo porque no sabía si podía hacerle justicia al personaje”, manifestó. Sin embargo, cuando aceptó el encargo, reconoció que lo pasó de maravilla: “Nunca me reí tanto”.

El próximo 18 de julio, a través de HBO, podrá seguir de cerca su transformación.