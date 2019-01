Penélope Cruz desfiló por la alfombra roja de los Globos de Oro 2019 y sorprendió con un elegante vestido negro. Sin embargo, la actriz española ─nominada por su papel de Donatella Versace en la serie sobre el asesinato del reconocido diseñador─ sorprendió a todos al revelar quién la vistió para la gala.

Luego de confesar que le pidió permiso a la propia Donatella para intepretarla en "American Crime: El asesinato de Gianni Versace", se esperaba que Penélope Cruz anunciara quién la vistió para la gala de premios que se realiza en Beverly Hills, Estados Unidos.

Contra todo pronóstico, su vestido no fue elaborado por la casa de modas Versace.

Todos pensaban que el hecho de haberse transformado en Donatella Versace haría que Penélope Cruz luciera algún modelo de la casa de modas Versace, la actriz española optó por un modelo de la compañía de moda Ralph & Russo.

TALENTO ESPAÑOL NOMINADO

Más allá de la nominación de Penélope Cruz, este es un año con mucho talento latino en la televisión, ya que el español Antonio Banderas podría llevarse el premio a mejor actor en una serie limitada con "Genius: Picasso", por el que competirá, entre otros, con el hispanoalemán Daniel Brühl ("The Alienist").



Además, la española Penélope Cruz y el venezolano Édgar Ramírez serán candidatos como mejores intérpretes secundarios gracias a "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace", serie que con cuatro candidaturas es la más nominada.



El elevado número de nuevas series candidatas deja grandes incógnitas y pocos favoritos en la pequeña pantalla. En las series dramáticas, "Killing Eve" y "Homecoming" parecen apuestas sólidas con permiso de "The Americans", "Bodyguard" y "Pose".



Mientras, "The Marvelous Mrs. Maisel" parte con ventaja como mejor serie de comedia o musical, tras su victoria el año pasado, frente a "Barry", "Kidding", "The Good Place" y "The Kominsky Method".



Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale"), que se llevó en 2018 la estatuilla a mejor actriz dramática, se las verá ahora con Caitriona Balfe ("Outlander"), Sandra Oh ("Killing Eve") Julia Roberts ("Homecoming") y Keri Russell ("The Americans").



En el campo masculino aparecen Jason Bateman ("Ozark"), Stephan James ("Homecoming"), Matthew Rhys ("The Americans"), Richard Madden ("Bodyguard") y Billy Porter ("Pose").



Rachel Brosnahan, de "The Marvelous Mrs. Maisel", tratará de repetir como mejor actriz cómica ante Kristen Bell ("The Good Place"), Candice Bergen ("Murphy Brown"), Alison Brie ("GLOW") y Debra Messing ("Will & Grace").



Y grandes estrellas se enfrentarán por el reconocimiento al mejor actor de comedia: Sacha Baron Cohen ("Who Is America?"), Jim Carrey ("Kidding"), Michael Douglas ("The Kominsky Method"), Donald Glover ("Atlanta") y Bill Hader ("Barry").