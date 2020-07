La temporada 17 de "Grey's Anatomy" abordará la pandemia de la COVID-19. | Fuente: Instagram

De acuerdo con Krista Vernoff, productora ejecutiva de “Grey’s Anatomy”, confesó que la temporada 17 de la mencionada serie tratará temas sobre el nuevo coronavirus. "Seguramente abordaremos esta pandemia", comentó.

En una entrevista con el panel de "Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going", dijo que era necesario hacerlo ya que se debe mostrar la realidad: "No hay forma de ser un programa médico de larga duración y no contar la historia médica de nuestras vidas".

Por otro lado, Chandra Wilson, quien interpreta a la doctora Miranda Bailey y Kevin McKidd, quien se pone en la piel del doctor Owen Hunt, aseguraron que los escritores del programa recogerán historias de médicos de verdad que tuvieron que lidiar con pacientes con COVID-19.

"Todos los años, los médicos vienen y nos cuentan sus historias, y generalmente nos cuentan sus historias más divertidas o locas. Este año, se ha sentido más como una terapia", explicaron.

"Están literalmente temblando y tratando de no llorar, están pálidos y están hablando de eso como guerra, una guerra para la que no fueron entrenados. Y esa ha sido una de nuestras grandes conversaciones sobre Owen, es que en realidad está entrenado para esto de una manera que la mayoría de los otros médicos no lo son”, aseguró Vernoff quien posteriormente agregó que había sido doloroso escuchar el sufrimiento de los especialistas y pacientes que luchan contra el virus.

A pesar de que la temporada 17 de “Grey’s Anatomy” aún no está siendo grabada, los escritores están acomodando las historias para que tenga un buen hilo.

MENSAJE DE ELLEN POMPEO

A través de sus redes sociales, la intérprete de Meredith Grey hizo un reconocimiento a todos los médicos por su labor. Asimismo, aseguró que los ciudadanos tenemos el privilegio de aislarnos para prevenir el contagio de COVID-19, pero quienes trabajan en salud deben arriesgar sus vidas para combatir la expansión de la enfermedad.

“Esta es mi publicación de agradecimiento a todas mis enfermeras y doctores. Muchos de nosotros tenemos el privilegio de ponernos en cuarentena y aislarnos y tratar de mantenernos saludables, y ninguno de ustedes tiene ese privilegio”, comentó Pompeo en el video de Instagram.