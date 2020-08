La serie "We are who we are", que explora temas como el primer amor y la identidad, se estrena 14 de setiembre. | Fuente: HBO

Luca Guadagnino, director de la taquillera "Call me by your name", llevará por primera vez su particular estilo cinematográfico a la televisión con la serie "We are who we are", que se estrenará el 14 de setiembre en HBO y HBO GO.

La ficción, compuesta por ocho episodios, sigue a dos adolescentes norteamericanos que viven en una base militar de los Estados Unidos en Italia, y explora temas como la amistad, el primer amor y la identidad, sumergiendo a la audiencia en la euforia y angustia de ser adolescente.

Se trata de una historia que podría ocurrir en cualquier lugar del mundo. "We are who we are" fue parte de la selección oficial de la Quincena de los Realizadores en el Festival de Cannes 2020.

Luca Guadagnino es un director, guionista y productor conocido por su estilo llamativo y sus impactantes retratos psicológicos. Sus trabajos incluyen "I Am Love", "A Bigger Splash", la galardonada "Call me by your name" y, recientemente, la película de culto "Suspiria".

El elenco de la nueva ficción de HBO incluye a Chloë Sevigny, Jack Dylan Grazer, Alice Braga, Jordan Kristine Seamón, Spence Moore II, Kid Cudi, Faith Alabi, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier y Sebastiano Pigazzi.

DESCUBRE A LOS PROTAGONISTAS

Jack Dylan Grazer interpreta a Fraser, un chico de 14 años tímido e introvertido que se muda a una base militar en Véneto con sus madres, Sarah (Chloë Sevigny) y Maggie (Alice Braga), quienes están en el ejército de los Estados Unidos. Tom Mercier es Jonathan, el asistente de Sarah.

Jordan Kristine Seamón encarna a Caitlin, aparentemente audaz y segura de sí misma, quien ha vivido con su familia en la base por varios años y habla italiano. En comparación con su hermano mayor, Danny (Spence Moore II), Caitlin tiene una relación más estrecha con su padre, Richard (Kid Cudi), y no se comunica bien con su madre, Jenny (Faith Alabi).

Caitlin es el eje central de su grupo de amigos, que incluye a Britney (Francesca Scorsese), una niña abierta, ingeniosa y sexualmente desinhibida; el alegre y afable Craig (Corey Knight), un soldado de unos veinte años; Sam (Ben Taylor), el novio posesivo de Caitlin y el hermano menor de Craig; Enrico (Sebastiano Pigazzi), un juguetón de 18 años del Véneto, quien tiene debilidad por Britney; y Valentina (Beatrice Barichella), una chica italiana.

"We are who we are" es una coproducción de HBO-Sky. Luca Guadagnino es el showrunner, productor ejecutivo, escritor y director. La ficción fue coescrita junto con Paolo Giordano y Francesca Manieri.

ESTRENO

Fecha: Lunes 14 de setiembre, a las 9 p.m.

Canal: HBO.