La empresaria y madre de las Kardashians habló del fin del reality show. | Fuente: AFP

“Keeping Up With The Kardashians” llegó a su fin en la televisión, así lo anunció la socialité Kim Kardashian desde sus redes sociales. Es decir, la temporada 21 se emitirá el próximo año y los fanáticos ya no verán más detalles sobre la historia de la millonaria familia. ¿Cuál es la razón detrás de esta decisión?

El famoso reality show fue cancelado tras 14 años al aire, luego de que el clan Kardashian lo conversara en familia. A la matriarca Kris Jenner todavía le costaba asimilar lo que estaba sucediendo. En una entrevista con Ryan Seacrest, productor del programa, ella reveló que las hermanas Kim y Khloe Kardashian hablaron sobre lo que venía en el futuro.

“Vas a hacerme llorar de nuevo. Realmente no lo he [asimilado todavía]”, detalló Jenner. “Me desperté y estaba en el gimnasio con Khloé y Kim, y nos sentamos ahí, nos miramos y dijimos: ‘Vaya, qué viaje’”.

La empresaria y matriarca del clan Kardashian estaba segura de que era la mejor decisión para “Keeping Up With The Kardashians”. Sin embargo, tras el anuncio oficial escrito por su hija Kim, recordó todo lo que vivió junto a su familia frente a esas cámaras y, definitivamente, eso la quebró.

“Cuando hablamos, tenía a mi ingenio conmigo y pensé que fui fuerte y que habíamos tomado la decisión correcta. Y hoy nos despertamos y me quedé pensando en la primera vez que tú y yo hicimos una entrevista al aire. Y yo estaba muy nerviosa y me preguntaba: ‘¿Qué voy a decir? ¿Sonaré tonta?’. Y me llevó de regreso a ese momento y me puse muy emotiva esta mañana”, expresó en conversación con Seacrest.

Kris Jenner agradeció cada momento que experimentaron en las temporadas de “Keeping Up With The Kardashians”. “Ahora esto nos deja las mejores películas caseras del mundo”, bromeó. En ese sentido, explicó que era necesario tomarse un respiro y pensar sobre sus vidas, aunque no solo en el ámbito profesional.

“Creo que el número 20 solía sonar bien hasta 2020. Pero el número 20 parecía ser el momento indicado. Creo que para que nosotros podamos tomarnos un minuto, respirar y que podamos bajar la velocidad. No en la cuestión profesional, pero pensar en cuáles serán nuestros próximos pasos”, contó la socialité.

¿QUIÉN SE LO TOMÓ PEOR?

Sin duda, Kris Jenner se sintió como una de las que tenía que mantener la fortaleza por sus hijas, pero eso no impidió que también derrochara unas lágrimas frente a la producción que acompañó a la millonaria familia por casi 15 años. En el caso de su hija Khloé Kardashian, la tristeza todavía continúa presente.

“Tuvimos que decirle al equipo de producción, así que todos estábamos llorando. Pero creo que Khloe es probablemente la que más duro se lo está tomando y no ha dejado de llorar desde que lo anunciamos. Ha sido tan dulce y muy emotiva”, agregó la empresaria de 64 años.