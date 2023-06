Nicola Porcella y Wendy Guevara se dieron un beso en 'La casa de los famosos'

Tras el ingreso de Nicola Porcella a 'La casa de los famosos', el exchico reality peruano es uno de los favoritos a ganar el reality show. Aparte de él, Wendy Guevara también es una de las participantes que el público prefiere por lo que han entablado una gran amistad.

Si bien han tenido más de una anécdota y vivencia en los dormitorios, ambos sorprendieron al público al darse un beso en la reciente emisión del programa. Cabe resaltar que todo se trató de una apuesta.

Como es de conocimiento, Wendy Guevara y Nicola Porcella están en el ‘Team infierno’ y todas las semanas un concursante es eliminado de 'La casa de los famosos', sin embargo, hasta ese momento, ni uno se había despedido del reality.

De acuerdo con la influencer mexicana, prometió que, si los fans salvaban a Sergio o Poncho, iba a darle un beso al peruano frente a cámaras. Al ver que sus compañeros continuaban en competencia, se acercó a Porcella y se dieron un pequeño beso.

Los seguidores de 'La casa de los famosos'. dieron sus impresiones sobre este suceso: “A Nicola no le gustó, pareciera, pero se llevan muy bien él y Wendy”, “Qué sigan con sus retos”, “Tan lindo el Nicola ya estaba puesto desde antes”, “Amo este team”, fueron algunos de los comentarios en las redes.

¿Quién es Wendy Guevara?

Wendy Guevara es una influencer trans mexicana que logró la fama en el 2017 luego de que junto a su amiga Paola Suárez pedían ayuda mientras se encontraban perdidas. Desde ese entonces, son conocidas por ello. Este clip fue tan popular que ganaron un premio en los MTV Miaw.

Actualmente, tiene millones de seguidores en redes sociales y ha logrado tener una carrera en el rubro de entretenimiento y ahora en televisión. Su carisma hizo que se convirtiera en personalidad de Internet, además, ha sido imagen de varias marcas.

Por otro lado, Wendy Guevara ha estado trabajando en la música y ha lanzado temas como ‘Putssy’ y ‘TAPU’. Ha tenido una participación en la bioserie de Gloria Trevi. La influencer se mantiene activa en su cuenta de Instagram e involucra a sus fanáticos en las anécdotas que vive junto a sus amigas.

Previo a su participación en 'La casa de los famosos', se mostró feliz de formar parte del reality y dejó una advertencia a sus compañeros del reality: “Me alegra estar aquí y, obvio, necesitaban rating bebés y yo soy la del momento (...) Si me buscas no solo me encuentras, simplemente te acabo”, se le escucha decir.