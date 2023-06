Laura Bozzo sufre ataques de ansiedad y depresión: "Me caigo y me levanto más fuerte"

La conductora de televisión Laura Bozzo preocupó a sus seguidores después de compartir una imagen donde mostró su rostro con moretones tras sufrir una fuerte caída. Esta foto, que después borró de sus redes sociales, se volvió viral ya que la artista confesó cuál es su estado de salud.

La peruana contó que sufrió ataques de depresión y ansiedad por lo que eso desencadenó que le baje la presión y se desmayó. Esa caída le provocó esos golpes. Por ello, decidió contar lo que sucedía a sus seguidores para concientizar sobre las enfermedades mentales.

“La situación acá es que yo tengo depresión y ataques de pánico. A veces me canso de que todas las redes es marcas, belleza, delgadez, dinero y dinero. Y me dije ‘me ha pasado esto’, porque sí tuve una crisis de ansiedad y me golpeé, entonces por qué no lo voy a publicar. ¿Por qué no? Quiero que la gente sepa que hay un ser humano que sufre, que pasa por cosas duras y que no siente vergüenza”, dijo Laura Bozzo.

“La enfermedad del siglo 21 es esta, por eso quise empatizar con la gente y por eso quise conectar con la gente. Por eso fue básicamente y punto... Soy una guerrera. Me caigo, me voy al subsuelo y me levanto más grande que nunca. Bendiciones para todos”, comentó la conductora a Rodrigo González.

Tras estas declaraciones, Laura Bozzo pidió que no se haga un escándalo de lo que le sucede y que, si compartió esa imagen de su rostro, fue para mostrar lo que verdaderamente le sucede y dijo: “no soy una persona mentirosa, me he caracterizado por ser honesta”. Por otro lado, dará una entrevista a Telemundo en estos días para contar lo sucedido.

Soy guerrera he perdidos batallas pero jamás una guerra 🙏tengo a dios de mi mano y cuando me caigo me levanto más fuerte por tanto lo único que necesito es mi trabajo que amo esa es mi vida ayudar a la gente y mi misión 🙏♥️hay Laura para rato 🙏🙏🙏 — Laura Bozzo (@laurabozzo) June 13, 2023

Laura Bozzo y su paso por 'La casa de los famosos'

En agosto de 2022, Laura Bozzo fue eliminada de la temporada 2 de 'La casa de los famosos' donde no logró superar los votos para continuar en el reality. Ella fue superada por el actor Salvador Zerboni, quien llegó a la etapa final.

Tras saber que no continuará en el programa, la artista peruana confesó no sentirse triste por dejar el show; por el contrario, aseguró estar feliz de ya no continuar en esa “pesadilla”:

“Gracias y que Dios los bendiga. ¿Dónde voy? ¡Ya sabía! ¿Por dónde salgo?”, dijo entre risas. “Gracias, por fin. Esta pesadilla terminó. Gracias Dios mío”, continuó Laura Bozzo.

Si bien aseguró estar feliz con la eliminación de 'La casa de los famosos', un día antes había pedido a sus seguidores que votaran por ella: "Yo estaré aquí, siendo yo hasta que ustedes lo decidan. Gracias por todo el apoyo y los amo”.