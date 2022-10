Kate del Castillo junto a Alejandro Calva, actor que interpreta a 'El Batman', en el rodaje de 'La reina del sur 3'. | Fuente: Instagram

Los nuevos capítulos prometen más voltaje. La tercera temporada de 'La reina del sur' se estrena el martes 18 de octubre y Kate del Castillo confesó sentirse feliz de interpretar nuevamente a Teresa Mendoza, su personaje que le ha dado satisfacciones en “todos los sentidos”.

Esta vez, la producción de Telemundo llegó al Perú para grabar algunas escenas de la serie de basada en la novela homónima del autor español Arturo Pérez-Reverte, que, en esta oportunidad, su trama se desarrolla a lo largo de diversos países de Latinoamérica.

Meses después de grabar en Lima y Cusco, Kate del Castillo no reparó en dar elogios a los peruanos, su comida y, por supuesto, su maravilla del mundo. "La gente en Perú es divina, nos recibieron con mucho amor y tienen la mejor comida que he probado en mi vida. Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a un lugar tan hermoso como Machu Picchu", comentó.

Conoce los detalles como la hora, dónde y cómo ver la tercera temporada de 'La reina del sur'.

Fecha y hora para ver 'La reina del sur' temporada 3

El martes 18 de octubre se estrenará la temporada 3 de 'La reina del sur'. La cita a las 9:00 p.m. (hora peruana)

¿Dónde ver la tercera temporada de 'La reina del sur'?

La tercera temporada de 'La reina del sur' será transmitido por el canal de Telemundo y por su App oficial.

¿A qué hora será el estreno de 'La reina del sur 3'?

Telemundo cambió el horario de estreno de la tercera temporada de 'La reina del sur' y lo adelantó una hora antes. Conoce a qué hora se podrá ver según el país.



Estados Unidos 9:00 p. m. hora del Este

México 8:00 p.m.

Puerto Rico 9:00 p. m.

Panamá 8:00 p. m.

Colombia 8:00 p. m.

Venezuela 9:00 p. m.

Ecuador 8:00 p. m.

Perú 8:00 p. m.

Bolivia 9:00 p. m.

Uruguay 10:00 p. m.

Paraguay 10:00 p. m.

Brasil 10:00 p. m.

Chile 9:00 p. m.

Argentina 10:00 p. m.

España 03:00 a. m. del miércoles 19 de octubre

