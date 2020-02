"La Usurpadora": Gaby Spanic brinda detalles sobre su regreso al papel en versión teatral

Gaby Spanic volverá como a interpretar su conocido personaje de "La Usurpadora". | Fuente: Instagram

La actriz Gaby Spanic anunció hace unas semanas que volvería en una versión teatral de la telenovela "La Usurpadora". De esta forma, la popular intérprete de las hermanas Paola y Paulina brindó más detalles sobre el espectáculo, a través de una publicación en redes sociales.

“‘Me gusta estar totalmente vestida, o si no totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas’. Razón tenía Marilyn Monroe. Aprovecho justo antes de dormir para compartirles esta imagen de mi calendario 2019, y recordarles que tenemos un camino extenso que recorrer juntos en #lausurpadoraenteatro”, escribió en Instagram.

Como se recuerda, la artista venezolana saltó a la fama tras protagonizar la exitosa producción de Televisa. A pesar de ser una historia dramática, la adaptación teatral de "La Usurpadora" —escrita por Juan Carlos Duque— será una comedia.

La gira de la obra teatral comenzará el 19 de marzo en Caracas, Venezuela, y continuará por otros países del continente como Brasil, Paraguay y Estados Unidos. Además, Gaby Spanic compartió con mucha emoción que el espectáculo de "La Usurpadora" también llegaría a las tablas de España.

SOBRE LA NOVELA

"La Usurpadora" fue una de las ficciones televisivas más famosas de la pantalla chica en Latinoamérica. Gaby Spanic dio vida a las recordadas gemelas, la adinerada Paola y la humilde Paulina, que fueron las protagonistas de la telenovela, y compartieron elenco con el galán Fernando Colunga.

Después de 22 años de su estreno, la comedia de "La Usurpadora" tendrá de regreso a la popular actriz en el doble papel que la dio a conocer en México y otros países latinoamericanos.

“Queriditos, ustedes querían guerra, y guerra tendrán… Las malas nunca mueren, se inmortalizan, por eso desde el mismísimo más allá regresará Paola Bracho, ahora al teatro”, inició su mensaje”, comentó Spanic a finales de enero.