¿Gaby Spanic le da su bendición a la nueva 'Usurpadora'? Esto dijo la actriz sobre el remake de Televisa | Fuente: Televisa

Hace unos días, Televisa estrenó los nuevos capítulos de la miniserie "La Usurpadora", que trae de regreso la historia de las gemelas Paulina y Paola, que hace 20 años fue protagonizada por Gaby Spanic. La actriz no dudó en hablar sobre este remake, a cargo de Sandra Echeverría y bajo la producción de Carmen Armendáriz.

En entrevista con el programa "Cuéntamelo ya", Spanic resaltó la interpretación de Echeverría en sus icónicos personajes, que fue bien recibido por el público.

"Me encanta es una excelente actriz de la nueva generación, me gusta muchísimo su trabajo. Me encanta el éxito que está teniendo, qué te puedo decir. Carmen me invitó a hacer una participación, pero no se compaginaron las fechas de grabación. Le está yendo de maravilla, me alegra muchísimo", mencionó Spanic.

El remake de “La Usurpadora” rompió récord de audiencia en 2019. La nueva versión de la telenovela, protagonizada ahora por Sandra Echeverría, tuvo un alcance de 3,9 millones de televidentes totales y se posicionó como la emisión más vista de la televisión mexicana de este año, según Nielsen IBOPE México.

Esta producción que pertenece al proyecto Fábrica de Sueños de Televisa, el cual busca realizar nuevas versiones de las telenovelas más emblemáticas de los 80, 90 y 2000, fue emitida el domingo 1 de setiembre a las 9:30 p.m. por El Canal de las Estrellas y superó en 149,42% a la competencia.

A diferencia de la versión original protagonizada por Gaby Spanic, que tuvo más de solo 100 capítulos, esta nueva producción tiene solo 25 episodios, asemejándose a las actuales teleseries disponibles en las principales plataformas de streaming.

RECORDADO PERSONAJE

Hace unos meses, Gabriela Spanic estuvo en entrevista con “Encendidos” y recordó la etapa en que fue protagonista de la telenovela "La Usurpadora" en 1998. Además, despejó una duda de hace muchos años, ¿era ella quien interpretó a la malvada Paola Bracho y, a la vez, a la ingenua Paulina Martínez? o ¿fue su hermana Daniela quien personificó a una de las gemelas?. Aquí su respuesta.

“¡Qué bonito que algunas personas piensen que fue mi hermana [Daniela]! Eso significa que hay una diferencia bien marcada entre los dos personajes: Paulina la tonta y la villana de Paola. No es mi hermana, soy yo que hice los dos personajes. Doble trabajo un solo sueldo”, bromeó la actriz venezolana.