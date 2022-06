La actriz Macarena Achaga será la protagonista de la adaptación televisiva de "Travesuras de la niña mala". | Fuente: Instagram / Macarena Achaga

Tras su paso por "Luis Miguel, la serie", la actriz y modelo argentina Macarena Achaga será la protagonista de la adaptación televisiva de "Travesuras de la niña mala", novela que Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, publicó en el 2006.

La intérprete de 30 años encarnará a Arlette, aquella mujer rebelde y aventurera que pone el mundo de Ricardo Somocurcio de cabeza a través de diversas ciudades del mundo: ya sea durante su niñez en Lima, su juventud en París, su adultez en Londres, su estadía en Madrid o su paso por Tokio, entre otras.

Precisamente, para la pantalla chica, la producción a cargo de W Studios buscará abarcar todos los lugares en los que transcurre "Travesuras de la niña mala". La serie, como se anunció en junio de 2021, se transmitirá a través del servicio de 'streaming' ViX+, que pertenece a Univision.

En su momento, Mario Vargas Llosa dijo sobre la adaptación de su novela: "Estoy muy contento de tener la oportunidad de contribuir al inicio de este servicio con visión y me entusiasma hacer que contenido de calidad en español cobre vida junto al talentoso equipo de Univision".

Macarena Achaga sobre su nuevo papel: "Seré una voz que viene de los años 60"

Acerca de su rol en la adaptación para la TV de la novela de Mario Vargas Llosa, Macarena Achaga afirmó en un comunicado de prensa: "'Travesuras de la niña mala' comprueba que mi propósito de buscar la equidad y proyección de nuestras voces femeninas atrae personajes dispuestos a todo, cuestionándolo todo, en todas las épocas".

Además, la actriz agregó: "Esta vez seré una voz que viene de los años 60. Voz que llega a mí a través de las personas que más quiero y respeto en la industria. Inundada de orgullo, no puedo esperar a compartir este viaje de rebelión y revolución con mucho amor para el mundo, desde ViX+".

Asimismo, información recogida por la prensa española anunció que la plataforma de 'streaming' también adaptará otra famosa novela de Vargas Llosa: "Pantaleón y las visitadoras".

Las novelas del Nobel de Literatura hispano-peruano han sido fuente de inspiración para muchos realizadores del séptimo arte. Hasta la fecha, sus libros "La ciudad y los perros", "Pantaleón y las visitadoras", "Los cachorros", "La tía Julia y el escribidor" y "La fiesta del Chivo" han sido adaptados para la pantalla grande.

Publicada en 2006, "Travesuras de la niña mala" es una de las novelas más célebres de Mario Vargas Llosa. | Fuente: Alfaguara

Macarena Achaga, su trayectoria

Nacida en Mar de Plata (Argentina), Macarena Achaga es una modelo que inició su carrera en las pasarelas a la edad de 15 años. Tres años después, dio el salto a la televisión como conductora en el canal MTV a la vez que era parte de campañas publicitarias y ocupaba portadas de revistas.

Sus comienzos en la actuación se remontan a la serie juvenil “Miss XV”, en el 2012, donde compartió roles con las actrices Natasha Dupeyron y Paulina Goto. También participó en el cortometraje mexicano “El librito rojo” junto a Andrés Montiel.

Lejos de Argentina, Macarena Achaga dio su salto a la fama en Chile, cuando en 2015 estuvo involucrada en la serie “Sitiados”, protagonizada por Benjamín Vicuña y Andrés Parra. En el 2018, su nombre ganó popularidad en México por su personaje en la telenovela “Amar a muerte”.

En aquella producción de Univisión, la actriz y modelo interpretó a Valentina Carvajal, hija de un millonario cuyo deceso puso en marcha la trama de dicha ficción. Además, se le pudo ver en el videoclip de “Ropa cara”, uno de los sencillos más célebres del cantante Camilo.

Su participación en "Luis Miguel, la serie" la elevó a estrella global en las plataformas de 'streaming'. Este año, estrenó también en Netflix una nueva producción, la película "La ira de Dios".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 15 HOUSE OF THE DRAGON: Todo lo que tienes que saber antes de ver la precuela de GAME OF THRONES

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.