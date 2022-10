En 'Malcolm in the Middle', Bryan Cranston y Frankie Muniz interpretaban a Hal y Malcolm, respectivamente. | Fuente: FOX

¿Habrá un renacimiento de la serie cómica 'Malcolm in the Middle'? Según adelantó hace poco quien fuera su protagonista, el actor Frankie Muniz, el proyecto parece estar encaminado, aunque no ha sido confirmado por ninguna productora. Además, hay otro miembro del elenco que apoya la idea: Bryan Cranston.

En una reciente entrevista con Fox News, el intérprete de 36 años afirmó que su antiguo compañero de reparto viene preparando material para un 'revival' de la producción en la que ambos compartieron roles durante seis años, entre 2000 y 2006. "Él está escribiendo el guion y haciendo que todo funcione, así que podría haber algo", adelantó.

Al ser consultado sobre si se uniría al regreso de 'Malcolm in the Middle' a la pantalla chica, Frankie Muniz fue rotundo: "Estaría cien por ciento de acuerdo". Luego, añadió que cuando estaba en la serie se sentía "muy emocionado" de trabajar en ella, aunque cuando terminó el espectáculo debió dejar "el negocio por un tiempo".

"Empecé a hacer otras cosas. Estaba corriendo autos. Me uní a una banda. Estaba de gira por todas partes. Abrí algunos negocios y tuve la oportunidad de experimentar tantas cosas increíbles en mi vida, que ahora en este punto me ha hecho capaz de reflexionar y mirar hacia atrás y estar muy agradecido por la experiencia", afirmó Muniz.

Jane Kaczmarek, Christopher Masterson, Justin Berfield y Erik Per Sullivan complementaron el elenco de "Malcolm in the Middle". | Fuente: Fox Television Studios

Frankie Muniz valora 'Malcolm in the Middle'

'Malcolm in the Middle', que duró siete temporadas a lo largo de seis años, seguía la vida de una familia disfuncional de los suburbios estadounidenses, conformada por seis personas con personalidades diversas: la madre autoritaria, el padre inmaduro, el hijo estudioso, el otro hijo problemático, etcétera.

Frankie Muniz reveló que no solía ver el programa "cuando estaba en marcha". "Pero ahora lo he visto con mi esposa [Paige Price]. Nosotros [vimos] los 151 episodios. Me di cuenta, vaya, eso es lo que estábamos haciendo. Puedo separarme de estar en él y verlo como un fanático. Me encantaría saber qué está haciendo la familia. Pero no sé, veremos qué pasa", dijo.

En agosto de 2020, en medio de la pandemia, el elenco de 'Malcolm in the Middle' se reunió de manera virtual, a propósito del 20 aniversario del estreno de la serie. Los actores Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek (quien hizo el papel de la madre Lois) y Justin Berfield (el travieso Reese), se reencontraron vía Zoom.

Este reencuentro surgió a raíz de un evento organizado por Healing California (Estados Unidos), pero no llegó a grabarse. Sin embargo, quienes asistieron, mediante un pago, pudieron ver a los actores en vivo y en directo. Ellos volvieron a protagonizar el primer episodio de la producción de Fox Television.

