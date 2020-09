Protagonista de "Malcolm in the Middle" anuncia que se convertirá en padre. | Fuente: Instagram | Frankie Muniz

Frankie Muniz, protagonista de la recordada serie “Malcolm in the Middle”, anunció a través de sus redes sociales que se convertirá en padre. Por medio de un divertido video junto a su esposa Paige Price, compartieron esta gran noticia.

El actor de 34 años se casó con la joven en febrero de este año después de cuatro años de noviazgo. Mientras va acariciando el vientre de su pareja, Frankie escribió lo siguiente en su cuenta de Instagram: “¡Voy a ser papa! ¡Estoy muy emocionado por la próxima gran aventura! Me encanta y nuestro pequeño”, señaló.

En el vídeo, la pareja está disfrutando de un gran paisaje al aire libre hasta que en un momento muestra la ecografía del embarazo de Paige:

“Hemos viajado por el mundo y vivido todas estas oportunidades únicas en la vida. Aunque todavía creemos, son los pequeños momentos entre los grandes los que te hacen sentir más feliz, nada se compara con escuchar los latidos del corazón de tu pequeño”, señaló.

Por su lado, Paige Price confiesa sentirse contenta por su embarazo ya que tuvieron las complicaciones para ser padres. “Sabíamos que queríamos esto, pero nos dijeron que nuestras posibilidades no eran tan grandes”, contó.

20 AÑOS DE “MALCOLM IN THE MIDDLE”

El elenco de la comedia “Malcolm in the Middle” se reunió, de manera virtual, a propósito del 20 aniversario de su estreno. Los actores Frankie Muniz, como el protagonista Malcolm; Bryan Cranston como el padre Hal; Jane Kaczmarek quien hizo el papel de la madre Lois; y Justin Berfield, el travieso Reese, se reencontraron por Zoom.

Esta junta fue para un evento organizado por Healing California, que no se grabó. Quienes asistieron, mediante un pago, pudieron ver a los actores en vivo y en directo. Ellos volvieron a protagonizar el primer episodio de la serie.

No obstante, tanto la organización como el elenco compartieron algunas capturas de pantalla que quedaron como prueba del inolvidable encuentro. “Malcolm in the Middle” fue estrenada el 9 de enero del 2000 y, seis años después, llegó a su fin tras siete temporadas.

