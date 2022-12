En la serie, Ned comparte consejos y trucos sobre cómo sobrellevar los obstáculos de la escuela secundaria. | Fuente: Nickelodeon

En el 2006, Nickelodeon lanzó una serie juvenil que se ganó el corazón de su público adolescente: “Manual de supervivencia escolar de Ned”. Esta producción mostrada a Ned Bigby, un alumno de la secundaria James K. Polk y es conocido por darle consejos a sus amigos y a la audiencia sobre diferentes situaciones que puedan pasar en la escuela y en la vida cotidiana.

A poco más de 15 años de su estreno, la actriz que le dio vida a Moze, Lindsey Shaw, utilizó su cuenta de Tik Tok donde les pregunta a sus compañeros: “¿Me quieres de vuelta?”, a lo que Devon Werkheiser y Daniel Curtis Lee, quienes interpretaron a Ned Bigby y Simon Nelson “Cookie”, contestan: “Sí, te quiero de vuelta”.

En el video se puede ver la reunión de los protagonistas de “Manual de supervivencia escolar de Ned” en un estudio de grabación de podcast, además, la artista muestra en pantalla el logo de la recordada serie de Nickelodeon.

Hasta el momento no se tiene más información sobre este nuevo proyecto de los actores, pero se espera que sea en los próximos meses.

El otro lado de Nickelodeon

El lanzamiento del libro 'Me alegro de que mi mamá muriera', o por su nombre en inglés I’m Glad My Mom Died, de Jennette McCurdy, la recordada actriz de 'iCarly' reveló que Nickelodeon le ofreció 300 000 dólares para que no denunciara los abusos que recibió por parte de la producción del programa.

Si bien aún se lanzará el 9 de agosto, la revista Variety recogió un extracto de los hechos. McCurdy relata que todo sucedió cuando se anunció la cancelación del programa 'Sam y Cat', que mezclaba las series más populares del mencionado canal: ‘iCarly’ y ‘Victorious’.

“Esto no es dinero gratis. Esto me parece dinero para callar… No aceptaré dinero para callar”, había dicho Jennette McCurdy, después de notar que esa suma era específicamente para no delatar a “The Creator”, así es como se refería a una persona que trabaja en Nickelodeon.

“¿Qué diablos? ¿Nickelodeon me está ofreciendo 300 000 dólares en dinero para que no hable públicamente sobre mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso The Creator? Esta es una red con programas hechos para niños”, escribió.

“¿No deberían tener algún tipo de brújula moral? ¿No deberían al menos tratar de reportar a algún tipo de estándar ético?”, cuestionó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.