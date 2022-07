El actor Michel Brown presentará el programa 'Desafío sobre fuego'. | Fuente: Instagram / Michel Brown

El argentino Michel Brown, conocido por su papel en 'Pasión de gavilanes' regresó a la cuarta edición del programa "Desafío sobre fuego Latinoamérica" para presentar la versión más mexicana y evolucionada que se ha visto del proyecto, que tendrá como invitados a luchadores, chefs y actores mexicanos.

"Meterme en el mundo de los cuchillos es como un remanso de calma y un espacio para ver que hay otras pasiones además de las nuestras (...) estoy en la serie en la que tengo que estar", dijo este jueves el conductor argentino a medios mexicanos en uno de los descansos que tiene de las grabaciones del programa.

Michel Brown ha intercalado su trabajo como conductor con el actor colombiano Juan Pablo Llano.

Ambos presentadores le han dado una personalidad especial al concurso televisado dedicado a la forja y herrería.



"Cada uno tiene un sello y la impronta diferente, a los dos nos dan la libertad de ser nosotros mismos en el programa, yo quiero mucho a Juan Pablo y disfruto de verlo conducir, me imagino que a él le pasará lo mismo", respondió Brown.

Luego de una temporada de ausencia, el regreso de Michel Brown fue impactante para él, pues desde su punto de vista, esta temporada de "Desafío sobre fuego Latinoamérica" muestra la versión "más evolucionada" del programa que se estrena este jueves por History.

"Es la evolución total del programa, tiene pruebas más difíciles", aseguró.

Invitados especiales a "Desafío sobre fuego"

El director de producción original para History Latinoamérica, Lucas Rojo, confesó que al ser México una de las audiencias más importantes para el programa, que también tiene gran popularidad en Brasil, tomaron la decisión de llegar "a la entraña" de sus televidentes con invitados especiales que apelan a la cultura.

"Los episodios y las temáticas apuntan al contenido para que llegue a las fibras del mexicano, estamos súper felices con eso", mencionó.

Por ello, uno de los episodios más esperados es el que estará dedicado a la lucha libre en donde tendrá una participación el luchador profesional Hijo de Octagón y cuya dinámica llevará a los participantes a inspirarse en ese particular deporte y las tradiciones mexicanas.

"El cuchillo que tenían que hacer era un cuchillo de autor, cada quien podía hacer su libre interpretación inspirándose en México y en la lucha libre teniendo en cuenta que un luchador tiene que ser flexible pero duro, con táctica", comentó Rojo.

Además, Rojo adelantó que Hijo de Octagón tuvo la oportunidad de probar los cuchillos que fueron realizados en dicho episodio con artículos claves de la lucha libre.

Más México

Pero también cuentan con invitados como el actor José Eduardo Derbez, quien se declaró abiertamente fanático del proyecto de History, y el chef Aquiles Chávez, quien anteriormente ya había probado algunos de los cuchillos realizados por los concursantes en su canal de YouTube.

La producción, el rodaje y postproducción de "Desafío sobre fuego Latinoamérica" tiene una duración de seis meses en donde la diversión y la pasión predomina entre los jueces, los participantes y el equipo.

Este año, también se suma a los ya conocidos jueces, el mexicano experto en artes marciales Gerardo “Jerry” Arrechea, convirtiéndose en el segundo jurado mexicano en la historia del programa y compartirá crítica junto con el brasileño Ricardo Vilar y el filipino Doug Marcaida.

"Hace unos años cuando se inició el programa me invitaron a hacer audición, por cuestiones personales no pude, pero ahora como regalo de Día de Reyes vi que podía participar y me siento sumamente honrado de ser un jurado mexicano en este proyecto", mencionó el alumno de Richard Bustillo (alumno de Bruce Lee).

Finalmente, Michel Brown confesó que si algo disfruta de ser parte del concurso que le otorgará al ganador 10 000 dólares, es la cercanía familiar que genera dentro y fuera del programa, así como la divulgación de la historia a través de las armas.

"Cuando empiece el programa Ricardo y yo empezamos a hablar de los cuchillos, él es historiador y me decía que el primer cuchillo que se inventó en la historia se utilizó para cortar el cordón umbilical, y me impresiona que algo que hoy se utiliza para la guerra, en un principio se utilizó para dar vida", contó.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).