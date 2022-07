Luke Kleintank lidera un equipo de agentes especiales en "FBI International": "Es un hombre intrépido"

El actor Luke Kleintank encarna al agente especial Scott Forrester en la serie "FBI International". | Fuente: CBS Broadcasting Inc. | Fotógrafo: Nelly Kiss

Cazar a uno de los pederastas más buscados de Estados Unidos parece una tarea difícil. Pero no lo suficiente para el agente especial Scott Forrester, protagonista de la serie "FBI International" al que le da vida el actor Luke Kleintank. La producción, que ya tiene dos temporadas más confirmadas y se transmite en Universal+, dedica cada uno de sus episodios a poner en escena una búsqueda implacable tras criminales que huyen de la justicia por Europa.

Quien lidera este equipo de la agencia federal más conocida en el mundo es precisamente el personaje de Kleintank, a quien ya habíamos visto en otras series de corte policial como "Law & Order", CSI Miami", "Bones", y también en el rol protagónico de esa adaptación del famoso libro de Philip K. Dick, "El hombre en el castillo". Pero darle vida a Forrester, según contó a RPP Noticias a través de una videollamada, no le pareció una buena idea al principio.

"Le dije a mi manager que sentía que el personaje era muy viejo para mí, y no sabía si yo iba a caber en él", apuntó el actor de 32 años. Sin embargo, tras pasar por una audición y conversar con el director de casting, se convenció de que "todo tenía sentido". El proyecto llegó, además, en un momento de su vida en que seguía buscándose un lugar en la industria. "Lo único que vendes es a ti mismo. Entonces eso es duro. Algunos me dieron una oportunidad. Pero ahora me siento bendecido", dijo.

Scott Forrester, un líder de vanguardia

¿Qué lugar ocupa la serie "FBI International" en la carrera de Luke Kleintank, quien debutó en la televisión hace 13 años? Puesto en perspectiva, es el primer programa de prime time en el que lidera un elenco. "He liderado un reparto para Amazon Series y también en muchas películas. Entonces, esto es algo un poco diferente: 22 episodios, estructura distinta. Definitivamente es un desafío", comentó el actor estadounidense.

En el primer episodio de la serie, la agente especial Jamie Kellett (Heida Reed), una de las compañeras de Scott Forrester, define su estilo de liderazgo como "de vanguardia". ¿Está de acuerdo el intérprete con esta definición? "Creo que es un hombre intrépido", señaló. "Él hará lo que sea por una buena causa", añadió. Y además, como puede verse en cada caso del que se ocupa la ficción transmitida en Universal+, se toma su trabajo de una manera personal.

En "FBI International", Luke Kleintank encabeza el elenco de una serie que se transmite en el 'prime time' de su país. | Fuente: Universal+

"Esa es la razón por la que estoy haciendo este show. Antes de 'FBI International', hice una película, donde interpreté a un oficial de la policía, y adquirí la perspectiva de las fuerzas del orden. Me pasé tal vez 30 o 45 días con policías de acción y vi por lo que pasan estos hombres todos los días. Estuve también en una agencia de FBI. Vi lo que hacían en sus vidas personales y cómo el trabajo los afectaba. Estos hombres lloran todo el tiempo. Es duro", manifestó Luke Kleintank.

¿Qué es lo que más demanda de él su personaje? "Ser lo más honesto posible", indicó el actor. Y, asimismo, filmar a lo largo de meses en Europa mientras en su hogar, allá en Estados Unidos, su esposa, su madre y sus hermanos lo extrañan. Próximo a convertirse en padre, Kleintank aclaró que todo esto lo hace por una razón: "Por mi familia y la gente de la que me preocupo": Algo que sin duda diría también el audaz Scott Forrester.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).