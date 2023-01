Desde que se coronó como Miss Perú, Alessia Rovegno se estuvo preparando para el Miss Universo 2022. | Fuente: Instagram

Este miércoles, 11 de enero, será la preliminar del Miss Universo 2022, donde Alessia Rovegno y las participantes desfilarán en traje de baño y vestido de noche. Esta etapa será un plus para ganarse más puntos y así pasar al Top 16 que lucharán por ganar la corona este fin de semana.

Para este evento, el encargado de vestir a la modelo nacional fue el diseñador Augusto Manzanares y, según Jessica Newton, son dos vestidos de gala y la Miss Perú solo tendrá que escoger uno para hoy.

“Son dos espectaculares vestidos hechos por él y solo los hemos visto Alessia Rovegno, los diseñadores y yo. El cambio (vestido) lo decidiremos en la preliminar”, comentó.

¿Quién es Alessia Rovegno?

Alessia Rovegno Cayo es una modelo e influencer peruana de 24 años que tiene una gran cantidad de seguidores en Instagram. La joven es hija de la recordada cantante Bárbara Cayo y el empresario Lucho Rovegno.

La actual Miss Perú 2022 también es cantante y hace poco lanzó su tema Un amor como el nuestro, junto con el productor Bernardo Ossa. Actualmente, mantiene una relación con el chico reality Hugo García, quien estuvo presente en la ceremonia de coronación.

Alessia Rovegno es la segunda hija de Bárbara Cayo y Lucho Rovegno, dueño de la Baguetería y Pastelería Rovegno. Tiene dos hermanas y es sobrina de Fiorella, Stephanie y Max Cayo, reconocidos personajes en Perú.

Fecha y hora para ver la preliminar del Miss Universo 2022

El miércoles 11 de enero se llevará a cabo la preliminar del Miss Universo 2022. La cita es desde las 8:00 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver EN VIVO la preliminar?

El evento EN DIRECTO será transmitido por YouTube a través de la cuenta oficial del Miss Universo.

Miss Universo 2022 preliminar: horarios en el mundo

Perú: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina:10:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m. del miércoles 12 de enero

Nuevas presentadoras en el Miss Universo 2022

Olivia Culpo y Jeannie Mai Jenkins serán las encargadas de presentar el Miss Universo 2022 y tomarán la batuta dejada por Steve Harvey, presentador de la ceremonia desde 2015. En diciembre de 2022, la organización decidió que Harvey no sería el anfitrión de este año, sino que tendrían a dos presentadoras para el certamen que se llevará a cabo el próximo 14 de enero en Nueva Orleans.

La ex Miss Universo Olivia Culpo será una de las presentadoras de la gala 2022 del certamen de belleza. Esta modelo estadounidense, previo a su coronación, fue Miss USA en 2012. Tiene 30 años y fue presentadora de la gala del Miss Universo 2020 junto a Mario Lopez.

Por su parte, Jeannie Mai Jenkins, presentadora de televisión, será la segunda encargada de dirigir esta edición del certamen. Ha trabajado en espacios como 'How do I look?', 'The Real' y 'America’s Test Kitchen', en este último programa trabajó como conductora del reality.

