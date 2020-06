Así fue el ráting que tuvo "Guerreros 2020", programa donde participa Nicola Porcella. | Fuente: Instagram

La televisión mexicana ha registrado una serie de movimiento dentro de Televisa y con ello, uno de sus programas ha sido líder en el ráting. “Guerreros 2020” lidera la tabla en sus primeros días como reality show.

Conducido por Tania Rincón y Mauricio Barcelata tuvo una gran audiencia que llegó al millón 457 mil personas, de acuerdo con los números que dio Gil Barrera, el director de la revista TvyNovelas. También la productora, Magda Rodríguez, compartió en sus redes sociales la alegría de que superó a su competencia en un 26%.

En el mismo horario que se transmite “Guerreros 2020” también esta “La Voz”, programa de concurso de canto donde los entrenadores son Belinda, Ricardo Montaner, Christian Nodal y Yahir, que solo llegó al millón 153 mil espectadores, no estuvo mal pero no se consolidó como líder en el horario.

Entre las emisiones más destacas también se encuentra la serie “Enamorándonos” y “Como dice el dicho”, tanto Televisa como Tv Azteca compiten fuertemente con los espacios que dan a la misma hora.

DEBUT DE NICOLA PORCELLA

El 15 de junio, Nicola Porcella debutó en las pantallas mexicanas en “Guerreros 2020”, pero tuvo un inicio accidentado. Y es que, durante su primer día en el reality, el modelo no solo perdió su primer juego, sino también sufrió una lesión en el tobillo.

Aunque tuvo un buen arranque, el miembro del equipo Las Cobras terminó por tropezar y perdió minutos valiosos de la competencia. Al ser consultado por los conductores, Porcella respondió:

“Un mal movimiento a la hora de caer, se me dobló el tobillo para adentro. Por eso paré un poquito, traté de seguir, está en mi sangre competir, pero al final no me dio el tobillo para poder… Yo he venido acá a competir, lesionado o no”.

NO VIAJÓ A MÉXICO EN VUELO HUMANITARIO

El viaje a México de Nicola Porcella para participar en “Guerreros 2020” causó mucho revuelo. Durante la cuarentena obligatoria, el expresentador tomó un vuelo para aparecer en el reality desde este 15 de junio. Ante ello, su agencia envió un comunicado aclarando la situación.

“¿Y cómo va a salir? ¿Volando en una gaviota? ¿Cómo así? ¿Cómo si en estos días solo tenemos vuelos humanitarios?”, cuestionó recientemente la periodista Magaly Medina. Desde la cuenta de la empresa productora Mogran en Instagram, se esclareció la polémica en torno a este viaje.

“Por respeto y solidaridad con los miles de afectados directa o indirectamente por el COVID-19 en nuestro país, nos corresponde aclarar que nuestro representado no ha hecho uso de ningún vuelo humanitario para acudir a este llamado”, expresó la agencia de Nicola Porcella, luego de que viajara al país azteca.