"The Big Bang Theory": Actriz explica el desorden psicológico de cada personaje de la serie

Los personajes de "The Big Bang Theory" fueron analizados por una de sus actrices.

"The Big Bang Theory" es una de las series más exitosas de la televisión y ha logrado serlo a pesar de tocar temas científicos complejos. La historia de un grupo de nerds logró calar en las personas, acercando a ellas complejos términos que van más allá de la cultura popular, sino también en el terreno de la ciencia.

Sheldon, Leonard, Penny, Howard y Raj se presentaron ante la audiencia como personajes con claros desórdenes que, sin embargo, nunca han sido mencionados directamente. Por ejemplo, se comenta mucho que Sheldon (interpretado por el actor Jim Parsons) tiene asperger, pero esto nunca fue aclarado en la serie. Hasta ahora.

Mayim Bialik, protagonista de la serie desde la cuarta temporada de la comedia, es además neurocientífica. En su blog, ella explicó por qué en la serie nunca se etiquetó a los personajes de "The Big Bang Theory" con algunos de estos desórdenes, a pesar de que cumplen con varias características, las que además enumeró.

El romance entre Leonard (Johnny Galecki) y Penny (Kaley Cuoco) mantuvo en vilo a miles de fans. | Fuente: Warner Channel

Bialik reveló que fueron los productores de "The Big Bang Theory" quienes decidieron no mencionar los desórdenes psicológicos de los que sufren los personajes. "No siempre es importante cómo llamamos a las cosas. Para propósitos clínicos, claro que lo es. Pero en la vida real, somos lo que somos", explicó la actriz.

"The Big Bang Theory", según comenta Bialik, es una serie "sobre personas que viven su vida tal como son". "Nuestra serie es sobre relaciones y personas. No es sobre las cosas que hacemos para parecer 'bien' ante los otros. Finalmente, la serie es sobre personas que conviven aceptando quienes son realmente a pesar de sus particularidades", agrega.

Entre otras cosas, la actriz también aprovechó para enumerar cuáles son las características de cada personaje y con qué tastorno psicológico se relaciona.

SHELDON

"Sheldon tiene una tendencia a tocar tres veces la puerta, un caracterísitca del TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo). También tiene una repulsión por los gérmenes (también visto en el TOC) y una variedad de preferencias centradas en cosas como los trenes y las banderas, lo que es visto de manera común en una forma de autismo antes conocida como asperger. Sheldon también tiene fobias, miedos basados en la experiencia y un alto coeficiente intelectual".

LEONARD

"Leonard es ansioso", afirma Mayim Bialik. "Cualquier psicólogo pasaría un día completo con Leonard", dijo sobre el personaje, una persona altamente alérgica y con "mommy issues" (fijación con su madre).

HOWARD Y RAJ

"Lo mismo puede decirse de Raj, quien no podía hablar con mujeres sin que tuviera alcohol en su cuerpo. Howard tenía un vínculo freudiano con su madre, con el cual ni siquiera su madre estaba completamente cómoda".

Extra: de Stuart, el dueño de la tienda de cómics de la serie, dijo: "la autocompasión y depresión crónica son la base de casi todos sus diálogos en el guion".

PENNY, BERNADETTE Y AMY

Sobre Penny (intepretada por Kaley Cuoco), Bialik dijo que "parece no tener algún diagnóstico psicológico". Pero sobre Bernadette aseguró que "tiene una fuerte tendencia a mentir". Sobre Amy, su propio personaje, sostuvo que "es socialmente extraña, un poco reprimida sexualmente y ansiosa", para luego asegurar que encajaría en el espectro autista.