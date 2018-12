Con el final de "The Big Bang Theory" tan cerca, los protagonistas ya tienen la mirada puesta en el futuro. Una de ellas es Kaley Cuoco, la popular Penny en la comedia, que prestará su voz a la villana Harley Quinn en la nueva serie animada de DC Universe. Pero eso no significa que descarte por completo continuar asociada a la serie de los nerds.

La actriz no dudaría en volver a trabajar con el creador Chuck Lorre, especialmente si se trata de un spin-off de Penny y Leonard (su esposo en la ficción interpretado por Johnny Galecki). "Me interesaría trabajar con Chuck otra vez y estos son sus personajes. Es lo que él quiera", mencionó al portal Entertainment Tonight.

El legado de "The Big Bang Theory" la acompañará para siempre. Kaley Cuoco cree que comparará todos sus siguientes proyectos con la comedia porque nada se le comparará. "Me ha hecho quien soy. Me ha dado tantas cosas geniales y bendiciones y por siempre estaré en deuda con la serie", agregó.

La actriz confirmó que ha "derramado muchas lágrimas" mientras grababa la última y doceava temporada. Cuando sea el último día, ella ya sabe con qué decoraciones se quedará del set de filmación: una dona y un robot.

¿Qué hará Cuoco una vez que la serie termine? Estar en casa con su esposo, el jinete Karl Cook con quien se casó en julio, sus caballos, cerdos y conejos. Además, de trabajar en su productora Yes, Norman Productions con la que tiene varios proyectos.