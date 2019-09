Nueva versión "La Usurpadora" rompe récord de audiencia. | Fuente: Televisa

El remake de “La Usurpadora” rompió récord de audiencia en 2019. La nueva versión de la telenovela, protagonizada ahora por Sandra Echeverría, tuvo un alcance de 3,9 millones de televidentes totales y se posicionó como la emisión más vista de la televisión mexicana de este año, según Nielsen IBOPE México.

Esta producción que pertenece al proyecto Fábrica de Sueños de Televisa, el cual busca realizar nuevas versiones de las telenovelas más emblemáticas de los 80, 90 y 2000, fue emitida el domingo 1 de setiembre a las 9:30 p.m. por El Canal de las Estrellas y superó en 149,42% a la competencia.

A diferencia de la versión original protagonizada por Gaby Spanic, que tuvo más de solo 100 capítulos, esta nueva producción tiene solo 25 episodios, asemejándose a las actuales teleseries disponibles en las principales plataformas de streaming.

Esta adaptación de la “La Usurpadora” cuenta la historia de las gemelas Paola Miranda y Paulina Doria, quienes se reencuentran luego de que Paola obligara a Paulina a asumir su identidad con el objetivo de iniciar una nueva vida tras simular su muerte.

La teleserie es protagonizada por Sandra Echeverría, Andrés Palacios y Arap Bethke. Hace unos meses se especulaba que Gaby Spanic, actriz de la versión original, tuviera una participación especial en esta nueva versión.

"Dudo mucho que vayan a tener el éxito de 'La Usurpadora' por lo que acabo de decir, no por falta de carisma ni por falta de profesionalismo. No, no, no. Yo creo que el fondo de las cosas ha cambiado", dijo Spanic hace un tiempo. Sin embargo, el rating que obtuvo el programa el domingo parece indicar lo contrario.

Además de obtener un récord de audiencia, la nueva versión de “La Usurpadora” fue uno de los temas más comentados en redes sociales.