Zachary Quinto regresa a la piel de un villano en "Nos4a2", rol que casi rechaza por miedo a empacharse de monstruos. | Fuente: AMC

Aunque fue el personaje de Spock de "Star Trek" el que lo llevó a la fama, Zachary Quinto se curtió en la televisión con series "Heroes" o "American Horror Story". Ahora vuelve a la pequeña pantalla con "Nos4a2", en la piel de un villano que casi rechaza por miedo a empacharse de monstruos.

Pero alguna fuerza misteriosa parece arrastrar a Quinto a personajes en los límites del terror y la ciencia ficción, de los que no consigue escapar pese a intentarlo, aunque esta vez tenía por excusa la adaptación de una novela del éxito de Joe Hill, el hijo de Stephen King.

"No me atraen especialmente los villanos. De hecho fui muy reacio a aceptar este papel porque sentía que de algún modo ya lo había hecho, pero por otra parte me gustó la oportunidad de poder desaparecer en un personaje, era algo que estaba buscando", confesó Zachary Quinto.

ESTRENO "Nos4a2", adaptada por Jami O'Brien para AMC, se estrenará en la cadena el próximo 3 de junio en América Latina.





¿DE QUÉ VA "NOS4A2"?

Y desapareció en la piel de Charles Manx, cuyo personaje resulta tan desagradable a la vista que uno tarda un buen rato en darse cuenta que el actor se esconde tras él.

Junto a él, la joven australiana Ashleigh Cummings, que da vida a la heroína de "Nos4a2" (pronunciado Nosferatu), una chica de 16 años viviendo en un pueblo vaciado de cuyos problemas familiares solo puede huir con sus escapadas en moto al bosque, hasta que un día encuentra un pasaje que le permite recuperar objetos perdidos.

En ese universo entrará en contacto con Manx, inmerso en otro tipo de aventuras más oscuras.

"No me interesa tanto cómo sea el personaje en el plano moral sino la complejidad psicológica de lo que lo lleva a actuar así", contó Zachary Quinto.

De momento, Quinto ─estrella incontestable de la serie─ solo ha firmado por dos temporadas y asegura que le gusta demasiado la variedad como para comprometerse a seguir, pero "ya veremos".

Si "Nos4a2" triunfa, continuar no será difícil pues según el creador de la serie Jami O'Brien, pues la primera temporada está inspirada en el primer capítulo del libro del hijo de Stephen King.. "Leí una frase y pensé 'wow', esto daría para toda una temporada", contó. (EFE)