¿Colin descubrirá que Penelope es Lady Whistledown? Mira el tráiler de la parte final de 'Bridgerton 3' [VIDEO]

El próximo 13 de junio llegara a Netflix la segunda parte de la tercera temporada de Bridgerton. Por ello, la plataforma lanzó un nuevo tráiler que dejó con la boca abierta a más de un fanático. En el clip, Colin y Penelope están felices después de compartir la noticia de su compromiso con la familia.

Si bien todos en la familia se abrazan de la alegría, la única que no muestra ningún sentimiento es Eloise, quien fue su mejor amiga hasta que se enteró que en realidad era Lady Whistledown, la autora de los boletines de chismes en la realeza. La pareja no puede esperar más para casarse, no obstante, ella amenaza a Penelope para que le diga la verdad a su hermano. "Hago un brindis para que se conozcan del todo", mencionó.

Tras lo dicho por Eloise, Penelope se pone nerviosa y Colin le pregunta: "¿Todo bien? ¿Esta tinta?", le dice al tomarle la mano. "¿De escribir". A lo que su prometida le responde: "Sí, escribir cartas". Por otro lado, su exmejor amiga le refuta: "Hasta que no te conozca de verdad no puede amarte. Si te resulta difícil decirle, yo lo haré".

El tráiler de la segunda parte de la tercera temporada de Bridgerton ha generado gran emoción en los fanáticos de la serie y se ha convertido en tendencia en pocas horas ya que se avecinan los nuevos capítulos.

¿Cómo se descubre la identidad de Lady Whistledown en los libros?

Como se recuerda, la serie Bridgerton está inspirada en el cuarto libro de la saga de Julia Quinn que lleva el nombre de Seduciendo a Mr. Bridgerton. A diferencia de la serie -al parecer- es que es el mismo Colin quien descubre la doble identidad de su prometida Penelope Featherington.

En la obra, Colin sigue a Penelope hasta la ciudad y ve que deja un sobre en una iglesia. Tras perseguirla, la confronta justo cuando a tomar su carruaje, discuten en el trayecto y por qué Lady Whistledown es importante, pero todo cambia cuando se besan y termina en un encuentro íntimo.

En la parte final de Seduciendo a Mr. Bridgerton dice que, durante un baile organizado por Daphne y el duque, se revela que Penelope es la autora de los textos de chismes. Esta revelación pone fin al drama y permite que los protagonistas se casen sin tener secretos entre ellos.

Bridgerton 3 es el mejor estreno de una serie en inglés en la historia de Netflix

La primera parte de la tercera temporada de Bridgerton se convirtió en el mayor estreno en inglés de Netflix hasta la fecha, acumulando 45,1 millones de vistas, según informó la plataforma.

De acuerdo con las clasificaciones internas del servicio de streaming, la serie, protagonizada por Nicola Coughlan y Luke Newton alcanzó el puesto número 1 en 78 países y entró en el Top 10 en 92 países.

"Esto es solo el principio. Con la segunda parte prevista para el 13 de junio, ¿quién sabe hasta dónde llegará esta alhelí?", escribió Netflix en el anuncio. La plataforma estrenó la tercera temporada de la serie en dos partes, cuatro capítulos el 16 de mayo y otros cuatro llegarán el 13 de junio.

Podcast recomendado El Padrino cumple 50 años de estreno y conversamos con Manuel Eráusquin, uno de los editores del libro Pídelo con respeto. Medio siglo con El Padrino. Es tan bueno este episodio que hasta Francis Ford Coppola estuviera orgulloso de escucharlo. ¡Dale play ahora! Leer más Entendí esa referencia | podcast EER+ 21 Celebramos los 50 años de EL PADRINO con un libro dedicado a ella