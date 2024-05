'Bridgerton 3': ¿qué dice la crítica sobre la serie de Netflix que sigue la historia de amor entre Penelope y Colin?

Ya está disponible en Netflix la primera parte de la tercera temporada de Bridgerton. Previo a su estreno, la prensa especializada tuvo la oportunidad de ver primero los capítulos para dar sus críticas sobre esta serie que ha dividido a los lectores de las novelas de Julia Quinn.

Bridgerton es una serie romántica, sensacionalista e inteligente que celebra las amistades duraderas, el progreso de las familias unidas y el anhelo de encontrar un amor que todo lo pueda. Te compartimos las reseñas más destacadas.

¿De qué trata Bridgerton 3?

En esta entrega, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ha abandonado su sueño de conquistar a Colin Bridgerton (Luke Newton) después de oír lo que dijo de ella en la temporada anterior. Ahora que eso quedó atrás, Penelope decide que es hora de casarse, preferentemente con alguien que le ofrezca la independencia que necesita para seguir siendo lady Whistledown, lejos de su madre y de sus hermanas.

Por desgracia, sus inseguridades socavan todos sus intentos de matrimonio. Mientras tanto, Colin vuelve de su viaje de verano contento con su imagen renovada, pero lo descoloca el inesperado desdén de Penelope, la única persona que siempre lo quiso tal cual es. Con la esperanza de recuperar su amistad, Colin le propone ayudarla a tener más confianza para encontrar un pretendiente.

¿Qué dice la crítica de la temporada 3 de Bridgerton?

1. The New York Times

"En particular, los 'embellecimientos Bridgerton' no implican el tipo de transformaciones corporales (ganar músculo o adelgazar) que suelen asociarse a las transformaciones de Hollywood; de hecho, los directores de la serie eliminaron una línea argumental de la novela Seduciendo a Mr. Bridgerton, en la que se basa la tercera temporada, que implicaba que Penelope perdiera peso. El nuevo look de Penélope refleja su crecimiento como persona, no se trata simplemente de que necesita un cambio de imagen porque ha ascendido a la máxima categoría".

2. HobbyConsolas

"Pocas novedades respecto a lo que ya conocemos: la serie siendo muy ecléctica, poco fiel a la época retratada y almibarada a más no poder. Si en Élite lo de las duchas era ya una declaración de intenciones y el lugar estrella para la presentación de cuerpos nuevos, aquí se busca cualquier excusa para mostrar torsos, músculos y looks acicalados hasta la obsesión.

No esconde sus intenciones de repetir fórmulas ni se desmarca ideológicamente de su ensalzamiento del amor romántico propio de los cuentos de hadas (las imágenes promocionales como la que encabeza esta crítica dan cuenta del tono) añadiendo escenas de sexo picantes, si bien esta primera parte es quizás algo más timorata y menos morbosa que las temporadas anteriores, eso sí".

3. The Telegraph

"Los diálogos, los chismes, los bailes de salón al son de las canciones de Billie Eilish: todo está ahí, igual que siempre. Los escritores parecen haberse dado por vencidos. Tres de los primeros cuatro episodios presentan una escena casi idéntica de Penelope (Nicola Coughlan) huyendo de un baile llorando. El comentario de Lady Whistledown ahora parece cansado e innecesario. Incluso las escenas de sexo son superficiales y se incluyen una vez por episodio como si cumplieran con una cuota".

4. NPR

"Lo mejor que tiene la temporada es Nicola Coughlan, que ha sido ganadora y divertida desde la primera temporada. Penélope es uno de los personajes más convincentes de Bridgerton, no sólo por su añoranza por Colin, sino por sus hazañas como la columnista secreta de chismes Lady Whistledown, un negocio secundario que ha fracturado su relación con su mejor amiga (y hermana de Colin). Eloísa. Cualquier observador sensato quiere lo mejor para Penelope, por lo que sería más fácil invertir en la temporada si Colin tuviera un poco más... de empuje".

Podcast recomendado El Padrino cumple 50 años de estreno y conversamos con Manuel Eráusquin, uno de los editores del libro Pídelo con respeto. Medio siglo con El Padrino. Es tan bueno este episodio que hasta Francis Ford Coppola estuviera orgulloso de escucharlo. ¡Dale play ahora! Leer más Entendí esa referencia | podcast EER+ 21 Celebramos los 50 años de EL PADRINO con un libro dedicado a ella