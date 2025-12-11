Netflix anuncia cuándo será el estreno de la segunda parte de 'Cien años de soledad'

Netflix confirmó la fecha de estreno de la segunda y última parte de Cien años de soledad, la serie basada en la obra homónima del nobel colombiano Gabriel García Márquez.



La nueva temporada estará dirigida por los colombianos Laura Mora, quien ya participó en la primera parte, y Carlos Moreno, conocido por películas como Perro come perro. De acuerdo con la plataforma, ambos liderarán la conclusión de la historia de los Buendía.

Francisco Ramos, vicepresidente de contenido de Netflix para Latinoamérica, mencionó que el proyecto se desarrolla íntegramente en Colombia y cuenta con el respaldo de la familia García Márquez, especialmente de Rodrigo y Gonzalo, hijos del autor y productores ejecutivos de la serie.

La producción está dividida en dos partes de ocho capítulos cada una y recrea la saga de la familia Buendía desde la fundación de Macondo hasta su declive.

Lo que traerá la segunda parte de Cien años de soledad en Netflix

La segunda parte de Cien años de soledad retomará los acontecimientos posteriores al tratado de Neerlandia, donde la aparente paz tras la guerra civil no evitará nuevas tensiones en Macondo. La llegada de Fernanda del Carpio, el auge de la compañía bananera y la profecía de Úrsula Iguarán marcarán el desarrollo de la historia.

Los actores Marleyda Soto y Claudio Cataño volverán como Úrsula Iguarán y el coronel Aureliano Buendía. También se sumarán Ángela Cano, Emmanuel Restrepo, Estefanía Piñeres, María Adelaida Puerta, Emiliano Pernía, Juanita Molina, Laura Taylor, Obeida Benavides, Julián Román y Carla Baratta, entre otros.

La producción está a cargo de Dynamo, compañía responsable de títulos como Narcos, Distrito Salvaje, Falco, Historia de un crimen, Frontera Verde, La cabeza de Joaquín Murrieta, Malayerba y Medellín.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de Cien años de soledad en Netflix?

Publicado en 1967, Cien años de soledad se convirtió en un referente mundial de la literatura y ha vendido más de 50 millones de ejemplares, con traducciones a más de 40 idiomas.

La segunda temporada de la serie se estrenará en agosto de 2026 en Netflix.