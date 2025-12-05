Sony alista el regreso de 'Men in Black' con una quinta película: ¿volverán Will Smith y Tommy Lee Jones?

Sony Pictures inició el desarrollo de una nueva entrega de Men in Black y encargó el guion a Chris Bremner, conocido por su trabajo en Bad Boys for Life y Bad Boys: Ride or Die. El estudio planea una quinta película de la popular saga que combina acción y ciencia ficción.

Por ahora, no se ha confirmado si Will Smith o Tommy Lee Jones retomarán sus papeles como el Agente J y el Agente K, protagonistas de tres de las cuatro producciones previas. La participación de Bremner podría resultar un incentivo para Smith, ya que el actor encabezó las dos cintas de Bad Boys escritas por el guionista.

Sony ya había intentado relanzar la franquicia en 2019 con Men in Black: International, protagonizada por Chris Hemsworth y Tessa Thompson. Sin embargo, la cinta no logró los resultados esperados en taquilla, acumulando 253.9 millones de dólares frente a un presupuesto superior a los 100 millones.

Otros proyectos de Bremner y el origen de la franquicia Men in Black



Además de su trabajo con Bad Boys, Bremner es autor de The Man from Toronto, comedia protagonizada por Kevin Hart y Woody Harrelson que debutó en Netflix en 2022. También es responsable del guion de Fast & Loose, producción de la misma plataforma.

La franquicia Men in Black comenzó en 1997, poco después del estreno de Independence Day. La dupla formada por Smith y Jones impulsó su éxito en cines, lo que dio paso a secuelas estrenadas en 2002 y 2012.

En paralelo, la compañía Westbrook, propiedad de Smith, anunció recientemente un acuerdo con Paramount, mientras el actor mantiene una presencia pública más discreta tras la polémica en los premios Oscar.

Sony no se pronunció sobre el reporte, difundido inicialmente por Deadline.