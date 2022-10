Nico Ponce es un actor peruano que hemos visto en telenovelas como “Mi amor el wachimán”, “Ojitos hechiceros” y ahora como Paolo Guerrero en "Contigo capitán". | Fuente: Netflix

La serie ‘Contigo capitán’ sigue en el top 10 de las series más vistas en Netflix. En los primeros capítulos, se retrata todo lo vivido de Paolo Guerrero desde la clasificación de Perú al repechaje hasta el Tribunal Suizo.

Sin embargo, hay datos que aún se desconoce sobre esta historia por lo que te traemos una lista de cinco situaciones que se muestra en la trama, pero cabe resaltar, que los hechos de esta producción no son 100% reales ya que tienen un toque de ficción.

'Contigo capitán': 5 datos reveladores de la serie



1. Paolo Guerrero no vio el partido de repechaje

Después de que le dieran los resultados de su análisis, Paolo Guerrero buscó una medida cautelar para jugar contra Nueva Zelanda, pero la FIFA no lo permitió y eso causó una gran tristeza en él ya que era su sueño estar en el partido de repechaje.

De acuerdo con la serie, el futbolista salió a caminar para hablar con su hijo por teléfono y esa llamada duró 90 minutos, el tiempo que duró el encuentro. Sin embargo, después pudo verlo solo en su casa donde se conmovió al ver la dedicatoria de Jefferson Farfán.

2. PPK le ayudo a hablar con los mozos de Swissotel

Paolo Guerrero tejió la hipótesis de los mozos fueron responsables de su intoxicación ya que el té que tomó en el Swissotel fue servido en una jarra que antes contenía mate de coca. Esa sería la explicación de que hallaran una gran cantidad de benzoilecgonina en su organismo.

Si bien se mostró su reunión con Martín Vizcarra, la persona que lo ayudó a hablar con los trabajadores fue el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Según ‘Contigo capitán’, los contactos de PPK permitieron que Paolo Guerrero vaya a revisar la cocina del hotel donde ellos negaron la posibilidad de contenerlo a propósito.

3. Paolo Guerrero desconfiaba de los argentinos

Como se recuerda, la madre del futbolista habló sobre una especie de culpabilidad de Claudio Pizarro, pero en la serie de Netflix, se señaló a los argentinos como responsables. Tanto Doña Peta como el mejor amigo de Paolo Guerrero, resaltaron que la muestra podía haber sido contaminada en Argentina porque el empate que consiguió Perú en La Bombonera peligraba la clasificación de la escuadra albiceleste.

4. Los padres de Paolo Guerrero se reencontraron

La relación entre Doña Peta y José Guerrero casi no existía. Sin embargo, en la serie de ‘Contigo capitán’ ambos se vieron las caras en una audiencia de Paolo con Edwin Oviedo y el equipo legal de la Federación Peruana de Fútbol.

5. ¿Quién fue el primer amor de Paolo Guerrero?

La serie de Netflix no incluyó ninguna relación amorosa pública del futbolista, al contrario, se enfocó en uno de los primeros amores de Paolo Guerrero. Mariana, una excompañera del colegio, se reencuentra con él y hay una conexión. No obstante, no llegan a formalizar porque él paraba viajando. Hasta el momento, es el único personaje que tiene un vínculo sentimental con el ‘9’.

