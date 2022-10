La serie de Netflix 'Contigo capitán' tiene como protagonista a Nico Ponce como Paolo Guerrero. | Fuente: Netflix

La serie 'Contigo capitán' se estrena este miércoles 5 de octubre por Netflix y su trama narrará los momentos más difíciles que atravesó Paolo Guerrero, tras dar positivo en una prueba de dopaje en el partido frente Argentina por la clasificación al Mundial Rusia 2018

El elenco está conformado por reconocidos actores nacionales como Nico Ponce, Rodrigo Palacios Pazos, Irene Eyzaguirre, Carlos Victoria, Emilram Cossío, Toño Vega, Hugo Salazar, Tatiana Espinoza y Carlos Solano, entre otros. Además, el guion de la serie fue escrito por Diego Vega Vidal, Josefina Trotta y Javier Fuentes León y tiene a este último y Vega Vidal como directores.

Sin embargo, ¿quién es quién en 'Contigo capitán'? Conoce a los protagonistas y a quiénes interpretan en la segunda producción peruana para Netflix.

¿Quién es quién en 'Contigo capitán'?

1. Nico Ponce es Paolo Guerrero

Nico Ponce (antes conocido como Nikko Ponce) es el futbolista Paolo Guerrero. Antes de protagonizar la serie de Netflix como el delantero nacional, tuvo algunos papeles en diferentes producciones peruanas. En 2004, por ejemplo, tuvo una participación especial en "Así es la vida", mientras que entre el 2008 y 2009 hizo de personaje antagónico en la telenovela "Graffiti".

También ha participado en las producciones televisivas "Una fan enamorada", "Cholo powers", Loosers", "Valiente amor" y "Solo una madre". También cuenta con una carrera como cantante y ha lanzado los temas "Te pagaré con amor", "Como quisiera", "Princesa", entre otros.

Nicolás Henry Ponce Noriega, ​mejor conocido como Nico Ponce, es un actor y cantautor peruano. | Fuente: Composición

2. Irene Eyzaguirre es Doña Peta

La actriz de teatro y televisión Irene Euyzaguirre es la madre de Paolo Guerrero, Petronila Gonzáles, también conocida como 'Doña Peta'. Antes de convertirse en artista, estudió derecho en la PUCP, pero lo dejó por la actuación porque el teatro era el único lugar donde podía dejar de lado su timidez.

Ha participado en producciones como "Caídos del cielo", "Cuchillos en el cielo", "La amante del libertador", "El abuelo", "Maricucha" y más.

La actriz de teatro y televisión Irene Euyzaguirre es la madre de Paolo Guerrero, Petronila Gonzáles, también conocida como 'Doña Peta'. | Fuente: Composición

3. Adán Chumbipuma es Christian Cueva

Adán Chumbipuma Maldonado es un actor cómico e imitador del futbolista Christian Cueva. Inició con la personificación en el 2017 y ha estado en eventos, además fue en el año 2018 durante el Mundial de Rusia que asistió a un concurso denominado “Dobles de la selección”.

Para convertirse en el mediocampista nacional tuvo que adecuarse a su vestimenta, peinado y actitud, con la intención de “ponerse en los zapatos del jugador” de la selección. Su fama también llegó a la televisión y participó en 'El especial del humor' junto a Jorge Benavides en los sketchs inspirados en el equipo cuando Gareca era director técnico.

Adán Chumbipuma Maldonado es un actor e imitador del futbolista Christian Cueva. | Fuente: Composición

4. Emilram Cossio es Edwin Oviedo

El actor Emilram Cossio se pone en la piel de Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol en el 2018. En la serie 'Contigo capitán', se verá cómo la Selección Peruana consiguió el último cupo al Mundial Rusia 2018 sin su máxima figura y capitán, Paolo Guerrero y cómo su madre, doña Petronila, se mostró furiosa el día del partido ante Nueva Zelanda en Lima porque no había recibido el apoyo necesario de la FPF.

Uno de sus papeles más queridos es como el 'Nene' en 'Misterio', también como Celedonio Pampañaupa en 'Al fondo hay sitio', también estuvo en varias obras de teatro como 'Pantaleón y las visitadoras', 'La ciudad y los perros' y más.





Emilram Cossio se pone en la piel de Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol en el 2018. | Fuente: Composición

5. Mariano Sabato es Ricardo Gareca

El actor argentino Mariano Sabato se pondrá en la piel del ex director técnico Ricardo Gareca. Aparte de ser artista, también es preparador físico, emprendedor de comida saludable y entrenador. Su carrera como actor se ha visto en series y películas como "Así es la Vida", "Al Fondo Hay Sitio" y "Ojitos Hechiceros".

Ricardo Gareca ha sido exentrenador de Universitario, Palmeiras y Vélez Sarsfield fue entrenador de Perú en 7 años: dirigió 96 partidos, sumando 39 victorias, 23 empates y 34 derrotas. Bajo la batuta del 'Tigre' Gareca, el combinado peruano consiguió volver a los Mundiales tras 36 años tras lograr la clasificación a Rusia 2018. El pase a la cita mundialista se dio tras el triunfo ante Nueva Zelanda en el repechaje en 2017.

El actor argentino Mariano Sabato se pondrá en la piel del ex director técnico Ricardo Gareca. | Fuente: Composición

6. Juan Pablo 'Juampi' Sorín

El recordado futbolista argentino Juan Pablo Sorín, conocido como 'Juampi' Sorín, aparece como él mismo en la serie 'Contigo capitán'. El exdeportista tiene varias escenas con Nico Ponce (Paolo Guerrero) debido a que ambos tuvieron una gran amistad y en la trama se verá reflejada.

La presencia de Sorín no es extraña ya que fue compañero de el 'Depredador' en el Hamburgo allá por el 2006. “Eres un súper compañero y solo tengo que decirte gracias por ser ese amigo que, a pesar de que no frecuentamos mucho, siempre está pendiente de mí. Siempre me escribes para saber cómo estoy o cómo ando. Eres una persona espectacular”, elogió Guerrero a Sorín anteriormente, en un programa especial de ESPN de 2021.

Juan Pablo Sorín es un exfutbolista argentino. Se desempeñaba habitualmente como lateral por el sector izquierdo. | Fuente: Composición





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 19 Terminó BETTER CALL SAUL: el análisis del final

Better Call Saul ha terminado y nadie pudo ocultar su tristeza. Renato León, junto al crítico de cine y docente, Jose Carlos Cabrejo, y al periodista cultural de RPP, Marco Zanelli, analizan la serie que ha dejado melancólicos a sus fans. ¿Es mejor que Breaking Bad? ¿El final está a la altura? ¿Qué se viene ahora? Esto y mucho más a tan solo un clic.