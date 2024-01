'Crossroads', la primera película de Britney Spears, llega a Netflix: esta es la fecha de estreno

Britney Spears no solo es conocida por sus éxitos musicales, también tuvo un breve paso por Hollywood. Durante su época de apogeo, la cantante fue protagonista de Crossroads, lanzada en 2002 y, después de varios años, llegará a Netflix.

Compartiendo roles con Zoe Saldaña y Taryn Manning, Spears tiene un viaje con amigas que las embarcará a conocer qué les deparará el destino. Por medio de sus redes sociales, la plataforma anunció que el 15 de febrero se estrenará a nivel mundial

"La primera película protagonizada por la única Britney Spears nunca ha estado disponible en streaming... ¡pero eso está a punto de cambiar! Estamos encantados de anunciar que Crossroads finalmente estará disponible en Netflix", se lee en el mensaje.

¿De qué trata Crossroads?

La película narra la historia de amistad que une a Lucy (Britney Spears), Kit (Zoe Saldaña) y Mimi (Taryn Manning), amigas desde la infancia que tratan de redescubrir su relación después de distanciarse debido a la diferente evolución que ha experimentado cada una de ellas. Lucy cumple con el cliché de chica responsable y estudiosa, Kit es la más popular del instituto y Mimi se ha quedado embarazada en la adolescencia. Para solventar estas diferencias, juntas emprenden un viaje a Los Ángeles para lograr cumplir sus objetivos.

El guion fue escrito por Shonda Rhimes y se estrenó en el 2002. Aunque recibió varias críticas en su contra, Crossroads recaudó 61 millones de dólares a nivel mundial. La cinta incluye las canciones I’m a Slave 4 U, I’m not a girl, Not yet a woman de Britney Spears. Y en el soundtrack se encuentran los temas Overprotected (Richi Lopez Remix), I’m Not a Girl, Not Yet a Woman (Snakehips Remix) y I Love Rock ‘N Roll (Frank Walker Remix).

Póster de 'Crossroads', cinta protagonizada por Britney Spears, Taryn Manning y Zoe Saldaña.Fuente: Paramount Pictures

¿Qué opina Britney Spears de su actuación?

En The Woman in Me, su autobiografía, Britney Spears mencionó que no fue sencillo rodar Crossroads ya que marcó el final de su potencial carrera actoral.

“Mi problema no era con nadie involucrado en la producción, sino con lo que la actuación le hizo a mi mente. Creo que comencé a hacer actuación de método, solo que no sabía cómo salir de mi personaje. Realmente me convertí en esa otra persona. Algunas personas actúan de método, pero son conscientes de que lo están haciendo. Pero no tuve ninguna separación. Terminé caminando diferente, portándome diferente, hablando diferente. Fui otra persona durante meses mientras filmaba Crossroads. Aún hoy, apuesto a que las chicas con las que filmé esa película piensan: ‘ella es un poco… peculiar’. Si pensaban eso, tenían razón”, escribió. “Ese fue prácticamente el principio y el final de mi carrera como actriz y me sentí aliviada”.

Britney Spears no regresará a la música

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, Britney Spears puso fin a los crecientes rumores que circulaban acerca de su regreso a la industria musical con un nuevo álbum. La cantante desmintió las especulaciones de manera contundente, asegurando que "nunca" volverá a la escena musical.

En su declaración, la intérprete de Toxic señaló que la mayoría de rumores en torno a su futuro musical son "basura". Desmintió específicamente las afirmaciones de que estaría colaborando con artistas como Charlie XCX y Julia Michaels para lanzar nuevos temas. "¡Solo para que quede claro que la mayoría de las noticias son basura! Siguen diciendo que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum... ¡Nunca volveré a la industria de la música! ¡¡¡", aseguró en su mensaje.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis