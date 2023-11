"Nunca le quité nada": Jamie Lynn Spears se sincera sobre su hermana Britney Spears

Jamie Lynn Spears habló de la relación que mantiene con su hermana mayor Britney Spears. En un reciente episodio del reality australiano ‘Soy una celebridad, sáquenme de aquí’, la recordada actriz de Zoey Brooks en la serie adolescente Zoey 101 negó que haya querido quedarse con parte de la fortuna de ‘la princesa del pop’ y que, por el contrario, siempre intentó ser “una buena hermana” para ella.

Asimismo, la exestrella de Nickelodeon resaltó que “las familias pelean” y que fue su propia hermana Britney quien le enseñó “a dejar de hablar” de la situación públicamente. “Simplemente peleamos mejor que la mayoría”, expresó.

“A veces nos desquitábamos la una con la otra cuando quizá no debíamos. Yo nunca he sido la única persona en su vida, y ella puede decir esto, que nunca le he quitado nada. ¿Saben? Yo he sido la única persona en su vida que siempre le ha dicho ‘solo quiero ser tu hermana”, expresó la actriz de 32 años.

En otro momento, Jamie Lynn Spears aseguró que mantiene una buena relación con sus sobrinos Sean Preston, de 18 años, y Jayden James, de 17, quienes se quedaron con Kevin Federline, padre de los dos jóvenes y exesposo de su hermana Britney. “Tengo una conexión cercana con los niños. Ellos son preciosos y lindos”, resaltó la también cantante estadounidense.

Britney Spears acusó a su hermana Jamie Lynn de aprovecharse de su situación. | Fuente: Disney Channel

Por otro lado, Jamie Lynn contó que, antes de su participación en el reality australiano, pudo conversar con Britney Spears, quien, de acuerdo a ella, le preguntó si de verdad estaba decidida a ir al país oceánico. “Le dije que me iba a Australia a ver de qué se trata”, sostuvo.

Britney Spears acusó a su hermana de aprovecharse de su situación

Cabe resaltar que la relación entre Jamie Lynn Spears y su hermana Britney Spears se vio muy conflictiva luego de que se resolviera la situación legal de la retención financiera de la intérprete de ‘Toxic’ y ‘Baby One More Time’ en noviembre de 2021.

Fue en el 2022 cuando Britney Spears acusó a su hermana menor de querer aprovecharse de la situación legal de su tutela de derechos para escribir su libro ‘Things I Should Have Said’ y obtener ganancias.

“Ella estaba luchando contra la tutela y recibiendo mucha atención de la prensa, estaba escribiendo un libro capitalizando sobre ello. Se apresuró a cantar historias lascivas sobre mí, muchas de ellas hirientes e indignantes”, refirió Britney en sus redes sociales.