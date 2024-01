¿Adiós a la 'Princesa del pop'? Britney Spears afirma que "nunca" regresará a la industria musical

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, Britney Spears puso fin a los crecientes rumores que circulaban acerca de su regreso a la industria musical con un nuevo álbum. La cantante desmintió las especulaciones de manera contundente, asegurando que "nunca" volverá a la escena musical.

En su declaración, la intérprete de Toxic señaló que la mayoría de rumores en torno a su futuro musical son "basura". Desmintió específicamente las afirmaciones de que estaría colaborando con artistas como Charlie XCX y Julia Michaels para lanzar nuevos temas.

"¡Solo para que quede claro que la mayoría de las noticias son basura! Siguen diciendo que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum... ¡Nunca volveré a la industria de la música! ¡¡¡", aseguró en su mensaje.

Britney Spears se declara "escritora fantasma"

No obstante, Britney Spears reveló que ha estado dedicando sus esfuerzos creativos a escribir canciones para otros artistas en los últimos años. A propósito de esta faceta, ella se autodenominó una "escritora fantasma" y expresó su satisfacción con este rol detrás de escena.

"¡¡¡Cuando escribo, escribo por diversión o escribo para otras personas!!! Para aquellos de ustedes que han leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí... ¡¡¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años!!! ¡Soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto de esa manera!", precisó.

Los últimos trabajos musicales de Britney Spears

Este pronunciamiento de Britney Spears surge como respuesta a una nota de la revista Page Six, que sugería la posibilidad de un nuevo álbum en colaboración con otras artistas. La publicación mencionaba nombres como Charlie XCX y Julia Michaels, alimentando la especulación sobre el regreso de la cantante.

La 'Princesa del pop', quien previamente se retiró de la música mientras luchaba por liberarse de su tutela, hizo un retorno breve en 2022 con la canción Hold Me Closer, junto a Elton John. Posteriormente, en 2023, lanzó el sencillo Mind Your Business con Will.i.am.

A pesar de estos lanzamientos, el último álbum de estudio de Britney Spears, Glory, data de 2016, incluyendo éxitos como Slumber Party y Just Luv Me. Por otro lado, la artista presentó sus memorias, The Women in Me, en octubre de 2023, revelando detalles íntimos de su vida, desde experiencias personales hasta su drama familiar.