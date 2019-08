“La casa de las flores”: Así se confirmó la muerte de Virginia de la Mora

Campaña en redes sociales confirma la muerte de Virginia de la Mora. | Fuente: Instagram

“Please, usen #QDEPVirginiadelaMora para mandar condolencias”, fueron las primeras palabras que utilizó Manolo Caro, el director de cine que llevó hasta las pantallas de Netflix a Verónica Castro como Virginia de la Mora, en la popular serie “La casa de las flores”.

Castro no participará en la segunda temporada del programa, por lo que en las redes sociales de la serie se ha difundido la noticia del fallecimiento de su personaje, así como los detalles del velatorio que se realizará en la florería.

Con todo el dolor debo confirmar que Virginia de la Mora ha muerto. #lacasadelasflores la familia se encuentra muy triste, pedimos privacidad. — Manolo Caro (@ManoloCaroS) August 12, 2019

“Estaremos velando a mi mamá en la florería esta noche a las 20:00 hrs. Agradecemos a todos por sus mensajes y cariño”, se lee en la cuenta oficial.

En esta campaña también ha participado la locutora Martha Debayle, quien difundió un audio en el que se puede escuchar a Paulina de la Mora (Cecilia Suárez) hablando con sus hermanos en el grupo que tenían en Whatsapp.

"No sé qué está pasando, hoy llegó este audio a la producción, y estoy preocupadísima, porque son muy cercanos a mí y porque quiero muchísimo a Virginia. #QEPDVirginiadelaMora", escribió Debayle.

No se qué está pasando, hoy llegó este audio a la producción y estoy preocupadísima, porque son muy cercanos a mi y porque quiero muchísimo a Virginia. #QEPDVirginiadelaMora pic.twitter.com/9YahMIkQXZ — Martha Debayle (@marthadebayle) August 12, 2019

En este audio se puede escuchar a Paulina recriminándole a sus hermanos Julián y Elena por pensar en la herencia de su mamá en un momento tan doloroso. "Yo no soy mi mamá. Pero ustedes dos… ¡huachicoleros del amor, del afecto!… Mi mamá les dio todo antes de morirse. Y ustedes lo único que han hecho es aprovecharse de ella. Julián, ¡fracasado sin parar, como si fuera tu hobbie favorito, gastándote todo el dinero de mi mamá en tus viajes, en tus fiestas, en tus viejos", se escucha.

Con esta campaña en las redes sociales y a pocas semanas del estreno de la segunda temporada, se ha confirmado que el personaje que lideraba la famosa florería no volverá, algo de lo que la actriz Verónica Castro ya había hablado.

"Estaba pactado solo aparecer en la primera parte, y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más, y luego para hacer la pura voz (en off). Entonces dije que así no. O es todo, o es nada. ya sabes que así soy yo", contó la actriz a la periodista Pati Chapoy.