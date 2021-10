María Valverde y Dolores Fonzi conversan con RPP Noticias sobre sus roles protagónicos en "Distancia de rescate", de Claudia Llosa. | Fuente: Netflix (Cortesía)

“Distancia de rescate”, la nueva película de la cineasta peruana Claudia Llosa, se estrena este miércoles 13 de octubre en la plataforma Netflix. Protagonizada por María Valverde y Dolores Fonzi, la historia se basa en la aclamada novela homónima de la escritora argentina Samanta Schweblin.

A propósito de su lanzamiento digital y en salas de cine, RPP Noticias conversó mediante una videollamada con las protagonistas de “Distancia de rescate” acerca de su preparación para unirse al elenco, trabajar bajo la mirada de Claudia Llosa, el concepto de maternidad y más detalles que engloban esta coproducción de Perú, España, EE.UU. y Chile.

La actriz española María Valverde (“3 metros sobre el cielo”, “Tengo ganas de ti”) conoció la novela cuando hizo su primera prueba para el rol y le fascinó. Por su parte, la argentina Dolores Fonzi (“La cordillera”), resaltó la admiración por Schweblin, su compatriota, y califica como un “regalo único” haber podido participar en la adaptación de un libro que le encantó.

Ambas estrellas trabajaron bajo la mirada de Claudia Llosa, y no tuvieron más que palabras de agradecimiento y cariño para la nominada al Oscar por la cinta peruana “La teta asustada”. “Fue un lujo poder trabajar con una directora que tiene tan claro lo que quiere y cómo lo quiere”, considera Valverde.

María Valverde y Dolores Fonzi son Amanda y Carola, respectivamente, en el filme "Distancia de rescate". | Fuente: Netflix

“Y que incluso está abierta a probar, investigar y equivocarse. Claudia es un ser muy generoso, sobre todo porque se rodea de lo mejor”, agrega. “Me sentí muy segura y sabía que nada malo podía pasar. Tenía fe en el proyecto, fe en ella y creo que su capacidad de trabajar, la insistencia y la manera de no descansar del proyecto… eso también nos ayudó a entender la complejidad y sobre todo de crear una inmersión en los personajes y la historia”.

“Claudia es una directora increíble, llena de recursos y herramientas como para resolver procesos creativos muy arduos […] Es muy trabajadora, está todo el tiempo pensando en la película. Fue inspirador estar cerca de ella, porque no descansa y está empapada completamente por el relato mientras sucede. Muy contenedora y respetuosa con nosotros, muy así de queriendo la película, a nosotras, y a todos. Es muy amorosa”, opina Fonzi.

El concepto de 'Distancia de rescate' y la atracción femenina

En “Distancia de rescate”, hay un concepto –como el título lo dice– de la distancia exacta en la que uno llegaría a proteger o preservar la vida de un hijo. La historia nos muestra cómo Amanda (María Valverde) calcula esta separación de metros, una y otra vez, al pensar en su pequeña Nina, aunque Dolores Fonzi, quien da vida a Carola, piensa que esto abarca todas las relaciones.

“Es el cálculo mental que uno puede tener con cualquier persona, animal o el planeta. Esa distancia que uno puede tener con algo que no quiere perder o que quiere preservar o cuidar a algo o alguien”, comenta. “Entonces, estás tenso bajo ciertos mandatos que tienen que ver con el cuidado y preservar del otro, pero en realidad no hay ni con el planeta. Esa distancia no existe, el mundo está yendo hacia un lugar inesperado y seguimos insistiendo”.

María Valverde y Dolores Fonzi protagonizan "Distancia de rescate", dirigida por la peruana Claudia Llosa. | Fuente: Netflix

La artista que saltó a la fama por la telenovela juvenil “Verano del 98” también sostiene que “Distancia de rescate” se relaciona muy bien con los cambios a raíz de la crisis de salud por la COVID-19. Se grabó en el 2019, antes de la pandemia, pero se estrena después de esta: “La tierra habla y seguimos haciendo cualquier cosa”.

Y en esta cercanía entre los personajes de Amanda y Carola, los cuales a veces se contraponen, ocurre una cierta química muy particular, a lo que podríamos describir como una atracción. Para María Valverde es “la fascinación por algo que uno no es […] Amanda está aburrida en su vida y no sabes qué es eso que le pasa y descubre esta mujer que es pura energía y todo lo arrolla”.

En ese sentido, se pregunta en la entrevista si se trata de “atracción sexual” o simple admiración de algo que “no puede alcanzar ella por su propia naturaleza”. “Es lo que a mí más me fascina, cuando conoces a alguien y realmente no sabes si es deseo. Es algo que te engancha con los seres humanos, que es muchas veces lo que dice Amanda: la atracción y la repulsión al mismo tiempo”, concluye.

Netflix estrena este 13 de octubre la película “Distancia de rescate”, dirigida por Claudia Llosa y basada en el exitoso libro de Samanta Schweblin.

