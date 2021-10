Río (Miguel Herrán) queda devastado tras la muerte de Tokio (Úrsula Corberó) quien se sacrificó para salvar a sus compañeros. | Fuente: Netflix | Fotógrafo: Tamara Arranz

La parte 2 de la temporada 5 de "La Casa de Papel" se estrenará este 3 de diciembre. Netflix lanzó un avance oficial donde veremos cómo 'La Resistencia' entra en crisis tras la muerte de Tokio (Úrsula Corberó).

Como se recuerda, ella se sacrificó para acabar con la Marina, quienes ingresaron al Banco para acabar con todos los atracadores, pero como una venganza personal.

Para esta última entrega de "La Casa de Papel" volverán Lisboa (Itziar Ituño), Helsinki (Darko Peric), El Profesor (Álvaro Morte), Manila (Belén Cuesta), Estocolmo (Esther Acebo), Marsella (Luka Peros), Antoñanzas (Antonio Romero), Bogotá (Hovik Keuchkerian).

También Denver (Jaime Lorente), Palermo (Rodrigo de la Serna), Arturito (Enrique Arce), Río (Miguel Herrán), el Coronel Tamayo (Fernando Cayo) y Alicia Sierra (Najwa Nimri). Y sin duda, Berlín, como dejó entrever el actor Pedro Alonso en su cuenta de Instagram.

Avance oficial de "La Casa de Papel" temporada 5 parte 2

¿Quiénes son los nuevos personajes de "La Casa de Papel"?

En la quinta temporada de "La Casa de Papel", se incorporó Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo) y Patrick Criado (Antidisturbios) como los nuevos jales de la ficción de Netflix.

El primero interpreta al fallecido novio de Tokio, mientras el segundo al hijo de Berlín. Como se recuerda, en el primer episodio de la primera temporada, el personaje interpretado por Pedro Alonso ya adelantaba lo que significaba tener un hijo.

Se trata de Rafael, actualmente de 31 años, ingeniero informático del MIT de Massachusetts que tiene un objetivo claro: no ser como su padre.

Miguel Ángel Silvestre, por otro lado, da vida a René, el hombre junto a quien Tokio se inició como ladrona profesional. Aquel de quien dijo alguna vez: "Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. Esta era yo… y este, el amor de mi vida. La última vez que lo vi lo dejé en un charco de sangre con los ojos abiertos”.

Otro rostro nuevo en "La casa de papel" es Sagasta, interpretado por José Manuel Seda, quien es un comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército Español.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.