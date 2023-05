'El amor después del amor': ¿qué dicen los protagonistas de la serie de Fito Páez?

A fines de abril se estrenó en Netflix 'El amor después del amor', la serie sobre la vida del cantante Fito Páez. Los protagonistas de la producción, Iván Hochman y Micaela Riera, los actores que interpretan al cantante argentino y Fabiana Cantilo, respectivamente, hablaron sobre lo que hicieron para darle vida a estos personajes y cómo cambiaron su percepción de la música del rosarino.

La composición de los personajes

Iván Hochman y Micaela Riera tuvieron una entrevista con La Nación, donde compartieron sus experiencias creando sus respectivos personajes y la ayuda que tuvieron del propio Fito Páez y Fabiana Cantilo.

La actriz santafesina compartió el encuentro con la cantante, quien le contó detalles de su vida privada que no aparece en la serie de Netflix. “Yo tuve un encuentro con Fabi antes de empezar a rodar. Fui a la casa, estuve seis horas hablando y le hice mil millones de preguntas. Porque la serie es una ficción basada en la vida de Fito Páez, y si bien ella está todo el tiempo presente, no es que se habla de su vida. Entonces, yo tenía que interpretar una vida de la cual no se hablaba”.

Por su parte, Hochman contó las palabras que le dijo al rockero antes de empezar a rodar: “Quédate tranquilo que yo estoy dando el cien por ciento, pero siento que tal vez las únicas dos personas que no vamos a disfrutar de este personaje vamos a ser vos y yo. Tal vez vos nunca termines de verte en mí, y yo tampoco verte a vos porque me conozco demasiado. Pero si algo de esa magia se da en los espectadores va a ser un lograzo”, recordó el actor.

En cuanto a las correcciones que le hizo Páez, el intérprete aseguró que les dio libertad creativa. “Fito es alguien que tiene muy claro lo que quiere, y muy firme en sus convicciones de lo que está bien y lo que está mal. En ese sentido fue muy generoso, porque nos dejó crear con mucha libertad. Intervino solo cuando tuvo que intervenir”, sentenció.

“Hay que sacarse el arte del bocho y hay que hacerlo por amor”. En una charla con Daryna Butryk, @FitoPaezMusica habló sobre Cecilia Roth y la transformación del amor ❤️ pic.twitter.com/iLHbiEdnjk — CheNetflix (@CheNetflix) May 8, 2023

La nueva percepción de la música de Fito Paéz

'El amor después del amor' abarca momentos importantes de la vida de Fito Páez, así como los dramas que atravesó y lo impulsaron a componer sus éxitos más importantes. Al conocer de cerca mayores detalles sobre la vida del artista, Micaela Riera e Iván Hochman aceptaron haber cambiado la opinión que tenían sobre algunas de sus canciones favoritas.

“La serie muestra mucho eso, los distintos episodios de su vida se transforman casi automáticamente en canciones. Temas que cuando uno los escucha puede reconocerlos o entender de qué se tratan, pero cuando conoces la historia que hay detrás le das otro significado. Es doblemente conmovedor. Catalizaba las tragedias que le habían sucedido y las convertía en arte”, respondió el actor de 29 años.

La intérprete de Fabiana Cantilo confesó que ya no podía escuchar de la misma manera una canción que consideraba feliz. “Me sorprendió mucho conocer la creación de ‘Ciudad de pobres corazones’, e internarme en todo ese momento de oscuridad relacionado al asesinato de su familia. Como espectadora siempre viví esa canción de una manera muy feliz, y grabando sentí una presión en el pecho tan fuerte. Ya no era más una canción feliz, era una canción devastadora. Me hacía mal estar ahí escuchándola, era todo muy, muy triste”, mencionó Micaela.