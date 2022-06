"El juego del calamar" será llevado a la televisión como un reality show en Netflix. | Fuente: Netflix

La ficción “El juego del calamar” traspasará las pantallas y se convertirá en un reality show de Netflix que será “la competencia de realidad más grande de la historia”. La plataforma anunció que no será un juego de vida o muerte -hasta donde se sabe- y, al igual que la serie, tendrá 456 jugadores.

“El juego del calamar: el desafío” tendrá un solo ganador que se llevará 4.56 millones de dólares, el premio en efectivo más grande de la televisión y también se presentará con un elenco muy grande.

“Squid Game tomó al mundo por sorpresa con la cautivadora historia y las imágenes icónicas [del director Hwang Dong-hyuk]”, dijo Brandon Riegg, vicepresidente de series documentales y sin guion de Netflix.

“Estamos agradecidos por su apoyo mientras convertimos el mundo ficticio en realidad en esta competencia masiva y experimento social. Los fanáticos de la serie dramática se embarcarán en un viaje fascinante e impredecible mientras nuestros 456 concursantes del mundo real navegan por la serie de competencia más grande de la historia, llena de tensión y giros inesperados, con el premio en efectivo más grande al final”, agregó.

La serie más grande en la historia de Netflix se convierte en el reality más grande de la historia. 'El juego del calamar: El desafío'. Próximamente pic.twitter.com/f2M0vRwESt — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 14, 2022

El casting para “El juego del calamar: el desafío”

Este reality show contará con 10 episodios en Netflix y las audiciones están abiertas en SquidGameCasting.com donde la plataforma de streaming estará buscando concursantes en todo el mundo, pero el requisito es que deben hablar inglés.

La regla del idioma es pragmática, ya que las instrucciones de juego se dan a través de un altavoz y cada jugador debe poder entender lo que se dice. Los jugadores pueden hablar otros idiomas, siempre que también puedan hablar y entender inglés.

Si “El juego del calamar: el desafío” tiene éxito, es posible que se produzcan versiones en otros idiomas, al igual que los reality shows de Netflix como The Circle y Love is Blind se han adaptado para varios países.

La producción será especialmente complicada, ya que los productores no sabrán quién va a sobrevivir de antemano y, por lo tanto, deben obtener suficiente cobertura de los 456 concursantes en las primeras etapas del juego para crear una edición que siga a los "protagonistas" del programa.

