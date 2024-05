'Emily en París': cuarta temporada ya tiene fecha estreno y se dividirá en dos partes

Netflix confirmó fecha para el inicio de la cuarta temporada de la exitosa serie Emily en París. De acuerdo con la plataforma, los nuevos capítulos se dividirán en dos partes y serán estrenados el 15 de agosto y el 12 de septiembre de 2024, respectivamente.

"Esta nueva temporada promete ser aún más emocionante que las anteriores, con Emily enfrentando nuevos desafíos en su vida profesional", indica un comunicado de la compañía.

Si bien los seguidores esperan saber qué pasará con Emily luego de que Camille saliera embarazada, lo cierto es que la nueva temporada se llevará a cabo en Roma.

¿De qué trata Emily en Paris?

La serie, creada por Darren Star, sigue a Emily Cooper, una ejecutiva de marketing estadounidense que es enviada a París para trabajar en una empresa de marketing francesa.

Además de Lily Collins, el reparto de la serie incluye a Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Lucien Laviscount y Kate Walsh.

Marylin Fitoussi, diseñadora de Emily en París, conversa con RPP

Hay quienes aman y quienes odian los atuendos de Emily in Paris. A lo largo de tres temporadas, el público ha sido testigo de cómo Emily Cooper (Lily Collins) llamó la atención con exagerados looks para un día cualquiera en la oficina o cómo se atrevió a combinar colores para ir a almorzar.

Sea cual sea el sentimiento que despierten sus atuendos, para Marylin Fitoussi, diseñadora de vestuario de la serie, el propósito de cada prenda que lleva puesta Emily es hacer “sangrar los ojos” del espectador. “La idea es que te provoque algo: risa, gusto, disgusto”, afirma en conversación con RPP vía Zoom desde Francia.

Fitoussi también explica cómo fue su trabajo en la tercera entrega que acaba de estrenar Netflix -cuyas dos primeras temporadas tuvieron el trabajo consultivo de Patricia Field, diseñadora de vestuario de Sex and the City.

“Para esta temporada, Patricia me dijo ‘ya estás lista, puedes volar con tus propias alas'", cuenta entusiasmada. Además, revela el consejo que le dio la veterana diseñadora: “Me dijo que cuando preparemos una silueta no utilicemos prendas de temporada porque si queremos ver la serie dentro de diez años, no debería notarse la fecha en la cual se filmó. Por eso no hemos usado fucsia [ríe]”.

Si te fijas en la estética de Darren Star [creador de la serie], los zapatos deportivos son para hacer deporte y no aplican para la vida real. Esta visión me parece muy buena porque su estética es su forma de amar la moda y la feminidad. Siempre sus personajes son mujeres fuertes con personalidad fuerte. Entonces, hay que respetar este tipo de estética y ¿por qué no? ¿Por qué hay que parecer a la vida misma? Ese no es el tipo de interés.

La gente no ve esta serie para ver jeans, sudaderas o zapatos de deportes. Están aquí para ver qué podemos hacer, qué tipo de mezcla te puede hacer sangrar los ojos y que te provoque algo como risa, gusto, disgusto, pero una emoción, al fin y al cabo. Si es para ver la vida misma, no hay ningún interés.

Ashley Park, actriz de Emily en París, sufrió un shock séptico crítico

Lo que iba a ser un viaje de vacaciones terminó por convertirse en susto. La actriz Ashley Park, conocida por su papel en Emily en París, sufrió un shock séptico crítico que afectó a sus órganos.

Con su pareja, el también actor Paul Forman, viajó a inicios del 2024 a las Islas Maldivas, sin embargo, comenzó con un dolor de garganta que pasó a ser amigdalitis. "Eso derivó en un shock séptico que infectó a varios de mis órganos. Agradezco que mi salud haya mejorado a pesar de lo que nos habían dicho inicialmente", escribió la artista en una publicación en las redes sociales.

Ashley Park, de 32 años, estuvo en tres hospitales donde estuvo una semana en UCI. En Instagram, le agradeció a su pareja por apoyarla en este momento tan difícil: "Agradecida porque hayas estado incondicionalmente a mi lado durante todo esto. Calmaste mis miedos cuando pasamos una semana en la UCI, incontables escáneres, pruebas e inyecciones y dolores insoportables".

Si bien dudó en compartir lo que le estaba pasando, ofreció disculpas a sus seguidores por estar ausente de sus redes ya que necesitaba recuperarse: "Ahora sé que estoy a salvo en el otro lado de lo peor. Gracias por leer esto. Lo siento por estar tan ausente últimamente para tanto y para la gente en mi vida. Los amo a todos. Me estoy curando y prometo que voy a estar ok", finalizó su mensaje.

