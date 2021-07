Netflix renueva su catálogo con nuevas series, películas, documentales, ficciones infantiles y animes en agosto 2021. | Fuente: Composición

Netflix renueva su catálogo con nuevas series, películas, documentales, ficciones infantiles y animes en agosto de 2021, como nos tiene acostumbrados. En este mes, resaltan el estreno de las segundas temporadas de las series "Valeria" y "Control Z", esta última con el peruano Marco Zunino en su elenco.

Entérate en la siguiente nota cuáles son los estrenos de la plataforma de Netflix para agosto 2021.





Estrenos Netflix Agosto: "OVNIS: Proyectos de alto secreto desclasificados"

3 DE AGOSTO

Aunque los encuentros con extraterrestres nunca se tomaron del todo en serio, muchas personas creen que la existencia de ovnis no es solo una posibilidad, sino un hecho.



Estrenos Netflix Agosto: "Control Z " Temporada 2

4 DE AGOSTO

Es un nuevo semestre en el Colegio Nacional, y parece que todos se han olvidado de Luis. Hasta que un desconocido se apodera de sus redes sociales y comienza a amenazar con vengarse de quienes hicieron de su vida un infierno.

Estrenos Netflix Agosto: "En la cocina con Paris Hilton"

4 DE AGOSTO

Demostrando que cualquiera puede cocinar, Paris Hilton le pone su propia esencia a cada plato. Un show de cocina único y a puro brillo. ¡La diversión está servida!

Estrenos Netflix Agosto: "Vivo"

6 DE AGOSTO

Un kinkajú que adora la música se embarca en un viaje de La Habana a Miami para cumplir su destino y entregar una canción de amor de parte de un viejo amigo.

Estrenos Netflix Agosto: "Hit & Run"

6 AGOSTO

En busca de la verdad sobre la muerte de su esposa, un hombre se ve atrapado en una peligrosa red de secretos que se extiende desde Nueva York hasta Tel Aviv.

Estrenos Netflix Agosto: "El stand de los besos" 3

11 DE AGOSTO

Decidida a vivir al máximo su último verano antes de la universidad, Elle planea su lista de deseos mientras lidia con todo lo que le espera con Noah y Lee.

Estrenos Netflix Agosto: "El Reino"

13 DE AGOSTO

Un líder religioso asume la candidatura presidencial de Argentina tras un asesinato, mientras la fiscalía busca desenmarañar la verdad.

Estrenos Netflix Agosto: "Valeria" Temporada 2

13 DE AGOSTO

Adaptación de las novelas de Elísabet Benavent por María López Castaño ("Gran Hotel").

Estrenos Netflix Agosto: "Todo va a estar bien"

20 DE AGOSTO

Creada y dirigida por Diego Luna, esta serie sucede en la Ciudad de México y es una ‘dramedia’ que reflexiona sobre la idea de familia y las relaciones en la actualidad.

Estrenos Netflix Agosto: "Sweet Girl"

20 DE AGOSTO

Asolado por el asesinato de su esposa, un hombre (Jason Momoa) busca venganza mientras protege a la única familia que le queda: su hija.

Estrenos Netflix Agosto: " La directora"

20 DE AGOSTO

En una prestigiosa universidad, la primera mujer de color en llegar a ser catedrática intenta satisfacer las expectativas de un Departamento de Literatura en decadencia.

Estrenos Netflix Agosto: "Clickbait"

25 DE AGOSTO

En esta serie de suspenso, ocho puntos de vista diferentes aportan pistas prometedoras sobre el autor de un brutal crimen alimentado por las redes sociales.

Estrenos Netflix Agosto: "Chicas buenas" Temporada 4

31 DE AGOSTO

Bajo la estricta vigilancia de agentes federales, Beth, Ruby y Annie sopesan las ventajas y desventajas de su trabajo, al tiempo que también lo hacen Dean y Stan.

NETFLIX: CHICAS BUENAS -TEMPORADA 4 | Fuente: Netflix

MÁS ESTRENOS NETFLIX AGOSTO

"For Life: Cadena perpetua" Temporada 1

1 DE AGOSTO

"Cocaine cowboys: the kings of Miami"

4 DE AGOSTO

Dos amigos de la infancia pasan de desertores escolares a los capos de la droga más poderosos de Miami en esta historia real de una saga criminal que duró décadas.

"La nube"

6 DE AGOSTO

Una madre soltera cría saltamontes comestibles por su alto contenido proteico, pero tiene problemas para que se reproduzcan. Hasta que descubre que les gusta la sangre.

"Rey Chamán"

9 DE AGOSTO

El médium Yoh Asakura se une a un torneo legendario: una batalla que se libra cada 500 años y donde se decide quién se convierte en el rey chamán todopoderoso.

"Rápidos y furiosos: espías al volante" Temporada 5

13 DE AGOSTO

Cuando unos traficantes de armas rusos capturan a Tony, el equipo de Espías al volante viaja al Pacífico Sur para salvarlo y acabar con sus planes de dominación.

"Tut Tut Cory Bólidos" Temporada 5

17 DE AGOSTO

Cory está siempre listo para todo tipo de aventuras, ya sea para ayudar a sus seres cercanos o hacer nuevos amigos.



"Memorias de un asesino: las cintas de Nilsen"

18 DE AGOSTO

El asesino en serie británico Dennis Nilsen narra su vida y sus crímenes a través de una serie de escalofriantes cintas de audio grabadas desde su celda.

"The witcher: la pesadilla del lobo"

23 DE AGOSTO

El mundo de The Witcher se expande con este largometraje de anime en 2D que explora una nueva y poderosa amenaza que pone en jaque al Continente.

"Endens Zero"

26 DE AGOSTO

A bordo de la nave Edens Zero, un niño solitario que puede controlar la gravedad se embarca en la aventura de encontrar a una diosa espacial que concede deseos.

"Reunión familiar" Parte 4

26 DE AGOSTO

La reunión extendida de los McKellan continúa con más risas, alegría y magia negra familiar.



"Él es así"

27 DE AGOSTO

En esta versión de la peli Ella es así (1999), una influencer acepta un desafío: convertir en rey del baile de graduación al chico solitario del cole.

"Bob Ross: accidentes felices, traiciones y avaricia"

25 DE AGOSTO

La historia nunca antes vista detrás del prolífico ilustrador de paisajes y presentador de El placer de pintar con Bob Ross.

"Titletown High"

27 DE AGOSTO

En una ciudad de Georgia donde el fútbol gobierna y ganar es primordial, un equipo de la escuela secundaria aborda el romance, las rivalidades y la vida real mientras compite por un título.

"¡A despertar la felicidad!, con Marie Kondo"

31 DE AGOSTO

Marie Kondo regresa con una serie completamente nueva y, esta vez, emprende la titánica tarea de ordenar un pueblo entero.

Más series, documentales, películas y animes que se estrenan en agosto 2021

"Pecados capitales" Temporada 1

"El quinto set"

"Mudanza mortal"

"Pasajeros"

"Shiny flakes: el cibernarco adolescente"

"Pray away: La cruz dentro del clóset"

"Al descubierto: La pelea entre los Detroit Pistons y los Indiana Pacers"

"Al descubierto: Pacto con el diablo"

"Al descubierto: Caitlyn Jenner"



"Al descubierto: Mafia sobre el hielo"

"Lokillo: nada es igual"

"Remando a contracorriente"

"La verdad sobre John Delorean"

"Hotel Transylvania 3: Monstruos de vacaciones"

"Mi querido Arlo"

"La vida secreta de tus mascotas"

"Tarzán"

"Astro Boy"

"Monster hunter: leyendas del gremio"

"Darwin's game"

"Rascal does not dream of bunny girl senpai" Temporada 1

