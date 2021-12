"La Casa de Papel", "Cobra Kai" y "Emily en París" son los estrenos de Netflix más esperados para diciembre de este año. | Fuente: Composición | Netflix

Netflix renueva su catálogo con nuevas series, películas, documentales, ficciones infantiles y animes en diciembre de 2021, como nos tiene acostumbrados.

Para este mes, resalta el estreno de "La Casa de Papel" Temporada 5 Volumen 2 ya que llega a su fin, así como la cuarta tempora de "Cobra Kai".

Entérate en la siguiente nota cuáles son los estrenos de la plataforma de Netflix para diciembre 2021.

Estrenos de Netflix para diciembre 2021

SERIES

1 DE DICIEMBRE

Perdidos En El Espacio - Temporada 3

En la temporada final, los instintos de supervivencia de los Robinson se disparan mientras intentan reunirse y proteger a Alfa Centauri de una invasión.

3 DE DICIEMBRE

La Casa De Papel - Parte 5, Volumen 2

Asediado, el Profesor arriesga todo mientras se apresura para sacar el oro y, sobre todo, a su equipo fuera del banco.

17 DE DICIEMBRE

The Witcher - Temporada 2

Geralt acepta su destino mientras protege a Ciri de las fuerzas que luchan por el control del Continente, y del misterioso poder que ella posee.

22 DE DICIEMBRE

Emily En París – Temporada 2

Más risas. Más moda. Más pasos en falso. Mientras Emily lucha por encontrar su lugar en París, una noche de pasión podría complicar sus esfuerzos.

31 DE DICIEMBRE

Cobra Kai - Temporada 4

Décadas después del torneo que les cambió la vida, se reaviva la rivalidad entre Johnny y Daniel en esta secuela de la saga de «Karate Kid».

MÁS SERIES

Élite Historias Breves: Patrick

Élite Historias Breves: Phillipe Caye Felipe

Élite Historias Breves: Samuel Omar

PELÍCULAS

1 DE DICIEMBRE

El Poder Del Perro

Un hacendado dominante pero carismático intimida sin tregua a la nueva esposa de su hermano y su hijo adolescente, hasta que viejos secretos salen a la luz.

2 DE DICIEMBRE

Soltero En Navidad

Peter le pide a su mejor amigo que finja ser su novio durante la Navidad. Pero su plan y sus sentimientos cambian cuando su familia hace de celestina.

3 DE DICIEMBRE

El Casete De Los Recuerdos

En 1999, tras encontrar un casete de mezclas de sus difuntos padres, Beverly de 12 años decide averiguar más sobre las canciones y sobre sus papás.

7 DE DICIEMBRE

La Familia Claus 2

¿Cuál es el único trabajo de Santa? Entregar regalos. Pero mientras continúa con el legado de su abuelo, Jules encuentra una carta con un deseo especial.

10 DE DICIEMBRE

Imperdonable

Mientras intenta reinsertarse en una sociedad que no la perdona, una mujer que cumplió su condena por homicidio busca a la hermana que tuvo que abandonar.

Animalia En Australia

Podrán verse peligrosas, pero estas criaturas salvajemente incomprendidas son bondadosas y dejan el cautiverio en una cruzada por encontrar un hogar.

15 DE DICIEMBRE

Fue La Mano De Dios

Nápoles. Años ochenta. El joven Fabietto vive su pasión por el fútbol en medio de una tragedia familiar, que terminará dándole forma a su futuro como cineasta.

24 DE DICIEMBRE

No Miren Arriba

Dos astrónomos realizan una gira mediática para advertirle a la humanidad de un cometa mortal que está en rumbo de colisión con la Tierra. La respuesta del mundo: ¿Y?

31 DE DICIEMBRE

La Niña Perdida

Durante unas tranquilas vacaciones en la playa, una mujer desarrolla una oscura obsesión con una joven madre que termina despertando recuerdos del pasado.

MÁS PELÍCULAS

John Wick 3: Parabellum

Quédate Conmigo, Doraemon: 2

Dunkerque

Rápidos Y Furiosos: Hobbs & Shaw

La Cantera

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

6 DE DICIEMBRE

Voir: Una Mirada Al Séptimo Arte

En esta colección de ensayos visuales, diversos cinéfilos hablan sobre los momentos del cine que los emocionaron, sorprendieron, desafiaron y transformaron para siempre.

25 DE DICIEMBRE

Historias De Una Generación Con El Papa Francisco

En esta docuserie sobre generaciones mayores, personas de más de 70 años de todo el mundo entre ellas, el papa Francisco les cuentan sus historias a cineastas jóvenes.

29 DE DICIEMBRE

Escena Del Crimen: Asesinato En Times Square - Miniserie

Una nueva entrega de esta docuserie en la que crímenes contemporáneos nos llevan a recorrer espeluznantes sitios que han estado embrujados por años.

NIÑOS Y FAMILIA

3 DE DICIEMBRE

Jurassic World: Campamento Cretácico - Temporada 4

Tras escapar de la isla, los campistas terminan varados en un lugar nuevo y extraño, donde abundan las amenazas y los secretos bien guardados.

Shaun, El Cordero: El Vuelo Antes De Navidad

Shaun quiere un calcetín navideño más grande. Cuando la búsqueda se complica, toda la granja se suma a la aventura, ¡con trineo y todo!

17 DE DICIEMBRE

Rápidos Y Furiosos: Espías Al Volante - Temporada 6: De Vuelta En Casa

La temporada final lleva a los espías por el mundo, desde los Alpes hasta el Ártico y de regreso a casa en Los Ángeles, ¡mientras luchan contra su enemigo más rudo!

Ve, Perro. ¡Ve!: Temporada 2

Centauria: Temporada 2

Thomas Y Sus Amigos

Thomas & Friends: La Carrera Por La Copa De Sodor

ANIME

1 DE DICIEMBRE

Jojo's Bizarre Adventure: Stone Ocean

El legado de la familia Joestar continúa con Jolyne cuando se conjuran nuevos Stands tras las rejas de la prisión estatal de la calle Green Dolphin.

16 DE DICIEMBRE

Aggretsuko - Temporada 4

Retsuko sube el volumen para evitar que Haida cometa el error más grande de su vida tras la llegada de un nuevo presidente a la compañía.

