"La casa de papel", uno de los grandes éxitos de Netflix, llega a su final este 3 de diciembre. | Fuente: Netflix

La banda de criminales más famosa de España le dice adiós a la pantalla chica. "La casa de papel", una de las series más vistas en la historia de Netflix, estrenará este 3 de diciembre la segunda parte de su última y quinta temporada.

El pasado 3 de septiembre, el gigante del 'streaming' lanzó la primera parte de la serie, con la promesa de que en diciembre, por fin, sus millones de seguidores podrían atestiguar un final a la altura de sus expectativas.

La última entrega tendrá cinco episodios que resolverán los destinos de los atracadores de mono rojo, guiados por el Profesor. Ellos deberán estar por encima de su reciente pérdida y poner todo de sí mismos para escapar del banco al que han asaltado antes de que el ejército los atrape.



A continuación, te contamos desde qué hora estará disponible en Netflix la última parte de "La casa de papel", temporada 5.

"La casa de papel 5": Hora y fecha para ver la última parte

"La casa de papel" partió su quinta temporada en dos partes. La última de ellas se sumará al catálogo de Netflix este viernes 3 de diciembre a nivel mundial. Los cinco episodios podrán verse, según los siguientes horarios por país:

2 a.m. en México

3 a.m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

4 a.m. en Venezuela y Bolivia

5 a.m. en Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay

9 a.m. en España

El último capítulo de la primera parte de "La casa de papel 5", estrenados en septiembre, terminó con muchos contratiempos para la banda. Tokio (Úrsula Corberó) falleció y el enemigo, herido y más temible que nunca, sigue dentro del Banco de España.

En las horas más oscuras, el grupo afrontará los mayores retos a los que se han visto expuestos: sacar el otro con un plan lleno de incertidumbre y tratar de salir con vida y sin acabar presos del Banco de España, que está rodeado por el Ejército y con todos los ojos del mundo puesto en él.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.