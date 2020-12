"Gambito de dama" es una de las series más exitosas y más vistas de Netflix. | Fuente: Netflix

La serie “Gambito de dama” ha trascendido en el mundo de Netflix, ya que no solo cuenta con una buena producción audiovisual, también por su historia y por la dedicación de Anya Taylor-Joy para encarnar a Beth Harmon.

Si bien el resultado fue exitoso, no fue una tarea sencilla para los realizadores y así lo confesó Allan Scott. El guionista reveló que el camino para llegar a la cima no fue fácil, pues muchos le cerraron las puertas.

“Siempre creí que era algo que la gente querría ver, pero cada estudio al que fui, sin importar lo renombrado que fuese el director implicado, dijo, ‘Oh, no, no, las películas sobre ajedrez no funcionan’”, comentó en una entrevista reciente con la BBC.

Cabe resaltar que Scott adquirió los derechos de la novela original de Walter Trevis en 1990, por lo que hacer que llegara a la pantalla grande se demoró alrededor de tres décadas. El viaje de “Gambito de Dama” para llegar a Netflix tuvo sube y bajas debido a que la reescribió once veces.

"De cuando en cuando parecía que íbamos a conseguir hacerla y, de repente, por una razón o por otra, no lo hicimos. Trabajé en once versiones del guion y trabajé en ello con nueve directores diferentes en todos estos años", confesó.

Algunos de los realizadores a los que se refiere el escocés son Michael Apted —'El mundo nunca es suficiente'—, Bernardo Bertolucci —'El último emperador'— y Heath Ledger, quien estuvo muy cerca de convertir 'Gambito de dama' en su debut en la dirección e iba a ser protagonizado por Elliot Page, meta que no llegó a alcanzar por su trágico fallecimiento en 2008.

