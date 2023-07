Greta Gerwig adaptará 'Las crónicas de Narnia' para Netflix

La directora Greta Gerwig está a punto de saborear el éxito de Barbie el próximo de julio, sin embargo, continúa trabajando en cine y esta vez para Netflix. De acuerdo con medios estadounidenses, la cineasta realizará la adaptación de 'Las crónicas de Narnia'.

Según The New Yorker, Gerwig dirigirá el largometraje sobre algún personaje en particular y “tiene un contrato con Netflix para escribir y dirigir al menos dos películas”. La noticia de que la plataforma había adquirido los derechos de los libros de C.S Lewis fue en el 2020, sin embargo, recién este año se confirmó la producción de la película.

Como se recuerda, su adaptación al cine fue por Disney con 'El león, la bruja y el ropero', estrenada en el 2005 donde tenía como protagonistas a James McAvoy, Tilda Swinton y la voz de Liam Neeson en el personaje del león Aslan, y en el protagónico a los jóvenes revelación Georgie Henley, Wiliam Moseley, Anna Popplewell y Skandar Keynes interpretando a los hermanos Lucy, Peter, Susan y Edmund Pevensie.

A pesar de que esta primera entrega fue un éxito, no se repitió con la secuela 'El príncipe Caspian' por lo que no continuaron con la saga.

"Las amadas historias de 'Las crónicas de Narnia' han resonado en generaciones de lectores en todo el mundo", dijo Ted Sarandos, jefe de contenidos de Netflix. "Las familias se han enamorado de personajes como Aslan y todo el mundo de Narnia, y estamos entusiasmados de ser su hogar por muchos años", agregó.

Sobre Greta Gerwing

Greta Gerwig es una de las personalidades más admiradas del actual cine independiente en EE.UU. Por ejemplo, la actriz y directora protagonizó 'Frances Ha' (2012), cinta que dirigió Noah Baumbach y cuyo guion escribieron a cuatro manos.

Sin embargo, en su faceta como directora ha estado nominada en tres ocasiones al Oscar: mejor guion original y mejor dirección por 'Lady Bird' (2017) y mejor guion adaptado por 'Mujercitas' (2019).

'Lady Bird' enamoró a la crítica americana, y también a la Asociación de la Prensa Extranjera, que organiza los Globos de Oro, que la coronó como Mejor Comedia o Musical, con Globo adicional para Saoirse Ronan, que acarició el primero de su corta carrera tras las nominaciones de 'Brooklyn' (J. Crowley, 2015) y 'Expiación' (J. Wright, 2007). Solo el guion de Gerwig y la madre de Laurie Metclaf se quedaron sin premio esta vez en ese entonces.

El segundo largometraje de Greta Gerwig como directora volvió a ser un éxito, y no era fácil: la directora adaptó nuevamente 'Mujercitas' de Louisa May Alcott, pero lo hizo de una manera absolutamente original y diferente a las adaptaciones posteriores. Una 'Mujercitas' para el siglo XXI, con un reparto espectacular donde trabajó nuevamente con Saoirse Ronan y Timothée Chalamet; y fichó a las geniales Florence Pugh, Laura Dern y Eliza Scanlen.