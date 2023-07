'Gossip Girl' regresa a Netflix: conoce la fecha de reestreno en la plataforma

Netflix sigue sumando éxitos en su plataforma. Esta vez, la plataforma anunció mediante sus redes sociales que Gossip Girl, famosa serie estrenada en el 2007 volverá a estar disponible. Como se recuerda, salió del streaming a inicios de 2021 por lo que muchos seguidores esperaban que regresara.

El drama, que llevó a la fama a Blake Lively y Penn Badgley, se convirtió en una sensación para los jóvenes de la época ya que tocaban temas que eran interesantes para esa generación. Además, estaba basada en los libros de Cecily von Ziegesar donde narraba la vida de un grupo de adolescentes privilegiados del Upper East Side de Nueva York.

Todo parecía estar perfecto en sus vidas, sin embargo, el blog Gossip Girl los observaba y publicaba rumores, secretos y más, que mantenía a los espectadores a tener más expectativa en la historia.

¿Cuándo se estrena Gossip Girl en Netflix?

“Escuché el rumor de que las seis temporadas regresan el 6 de julio, xoxo”, se lee en la publicación de Netflix confirmando la fecha de estreno.

La serie está conformada por Blake Lively como Serena Van Der Woodsen, Leighton Meester como Blair Waldorf, Chace Crawford como Nate Archibald, Ed Westwick como Chuck Bass y Penn Badgley como Dan Humphrey.

Para anunciar su regreso a Netflix, compartió fotos de algunas escenas para que los fanáticos puedan revivir los mejores momentos de los estudiantes de Upper East Side de Nueva York.

Quedamos este jueves 6 en las escaleras del Met porque... llegan todas las temporadas de 'Gossip Girl'. Xoxo. pic.twitter.com/K59coBf5vq — Netflix España (@NetflixES) July 3, 2023

Gossip Girl tiene un reboot

La serie de televisión Gossip Girl volvió a las pantallas gracias al reboot que HBO Max emitió desde el 8 de julio de 2021.

En el tráiler, lanzado por WarnerMedia, se confirma que la conocida serie que enganchó a más de uno con su trama de chismes y escándalos, tiene como escenario principal la misma escuela privada de Nueva York que la serie original del 2007.

“Te has puesto muy cómodo pensando que tienes el control de tu imagen, de tus acciones. Has olvidado una cosa. Puedo verte. Y antes de que termine me aseguraré de que tú también te veas”, dice la narradora del video de adelanto de Gossip Girl.

Para los que han visto la serie original de la serie, la voz resultará bastante familiar porque para este reboot se ha convocado a la actriz Kristen Bellt que regresó como narradora.

El elenco de la serie lo encabeza la actriz Emily Alyn Lind junto a Eli Brown, Whitney Peak, Thomas Doherty, Jordan Alexander, Evan Mock, Zion Moreno, Savannah Lee Smith y Tavi Gevinson. "Los secretos no son divertidos... a menos que provengan deGossip Girl", se lee en la descripción del video de HBO Max "Ella ha vuelto y es más mala que nunca".

El objetivo de esta nueva producción fue actualizar el formato de la serie original de Gossip Girl por lo que la inclusión de las redes sociales y la tecnología fueron elementos fundamentales en esta nueva trama.