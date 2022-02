RPP Noticias conversó con Julia Garner, quien contó detalles de su personaje, lo interesante que fue meterse en su piel y cómo fue conocer a la verdadera Anna en prisión. | Fuente: © 2021 Netflix, Inc. | Fotógrafo: DAVID GIESBRECHT/NETFLIX

Muchas veces la realidad termina superando a la ficción. Este es el caso de la historia de Anna Delvey, cuyo nombre real era Anna Sorokin, una joven que decía ser heredera de una fortuna en Alemania y que se hizo famosa luego de que una investigación periodística contara su historia de estafas y engaños a la alta sociedad de Nueva York.

Esta historia que llega a Netflix este 11 de febrero parece sacada de una película al mismo estilo de “Catch me if you can” tiene como protagonista a la actriz Julia Garner, a quien vimos en una aplaudida interpretación de Laura en “Ozark”, y a Shonda Rhimes como creadora y productora ejecutiva, luego de su trabajo en “Brigerton” y en medio de la temporada 17 de "Grey's Anatomy", uno de los más recientes éxitos de la plataforma de streaming.

La historia contada en la miniserie está basada en la investigación de Vivian Kent, la periodista que contó en la realidad la historia de Anna, y cuyo punto de vista es el que lleva el hilo conductor de la narración. Para Garner, acercarse a Anna, como personaje, fue retador.

“Mi proceso de descubrimiento, en primer lugar, comenzó con el acento, esto tuvo mucho que ver, su acento es muy particular y es diferente a cualquier otro acento que haya escuchado. Eso fue primero, lo más importante, para capturarla realmente porque es un híbrido de diferentes acentos”, comentó.

Como explica Julia Garner, el acento de Anna es más como un “murmullo de acentos”: nació en Rusia, se mudó a Alemania, hablaba siete idiomas, incluyendo el inglés con acento británico que aprendió, vivió en Londres y París, y, cuando finalmente llegó a Nueva York, su acento era críptico.

“Lo primero fue aprender un correcto acento alemán y luego tener muy sutilmente un poco de ruso, luego agregarlos todos juntos, para terminar con este acento de Anna Delvey. Pero también tiene musicalidad que no es como europeo. Le gusta mucho usar un acento americano, como la musicalidad al hablar. Siento que debido a que el acento es tan específico y es, simplemente, como acumular de alguna manera, muestra mucho más sobre cómo Anna Delvey trata de ser algo que no es. Para mí, el acento no es solo un acento, en realidad me ayuda a encontrar a esa persona que está tratando de ser algo que no es”, agregó.



Conociendo la historia del ‘true crime’ de Anna Delvey, quien a sus 26 años ya tenía a toda la alta sociedad newyorkina en la mano, y como preparación para su personaje, Julia Garner decidió ir a visitarla en persona. | Fuente: © 2021 Netflix, Inc. | Fotógrafo: NICOLE RIVELLI/NETFLIX

EL ENCUENTRO CON LA ANNA REAL

Conociendo la historia del ‘true crime’ de Anna Delvey, quien a sus 26 años ya tenía a toda la alta sociedad neoyorkina en la mano, y como preparación para su personaje, Julia Garner decidió ir a visitarla en persona.

“Fue en prisión, la conocí en persona, volé a Buffalo para conocerla. Fue realmente interesante. Anna es una persona muy reservada y entiendo que debe ser difícil en el sentido de que están haciendo un programa de televisión sobre ti. Entiendo eso: sintiendo esa exposición, pero para mí, sabía que al entrar no obtendría cierta información, que nunca volvería a obtener porque Ana es muy privada. Lo que yo quería era obtener su espíritu y su energía. Las cosas que noté sobre Anna fueron lo increíblemente agradable y burbujeante que era, lo mucho más conflictivo que era todo eso por todo lo que hizo”, comentó.

Garner resalta que Anna tiene una personalidad atractiva, lo que hace que tenga sentido “porqué podía hacerse amiga y conseguir que esas personas trabajasen para ella”.

UN ACENTO "SALVAJE"

Para la actriz, el acento que usó para el personaje de Anna Delvey en la miniserie “es probablemente el acento más difícil que jamás haré”.

“Fui muy afortunada de que Shonda Rhimes y todos en Shondaland pudieran obtener clips: obtuve diferentes entrevistas. No podía creerlo cuando escuché por primera vez que a Anna no le gustaba cómo hablaba. Pensé: ‘¡wow! ella realmente habla así’”, resaltó.

Este personaje llegó cuando Garner estaba terminando de filmar la tercera temporada de “Ozark” y tuvo solo tres semanas para perfeccionar ese acento “salvaje”, como lo titula la productora Shonda Rhimes.

“Había una parte de mí que pensaba si sería capaz de hacer esto, definitivamente estaba muy asustada. Pero al mismo tiempo, yo estaba como ‘seré capaz de hacer esto’. Siento que, si pones tu mente en cualquier cosa, cualquier cosa es posible. (Soy) gran creyente de que incluso si parece que es imposible, que puedes sentir que te estás ahogando, pero no ahogarte”, mencionó.



La historia contada en la miniserie está basada en la investigación de Vivian Kent, la periodista que contó en la realidad la historia de Anna, y cuyo punto de vista es el que lleva el hilo conductor de la narración. | Fuente: © 2021 Netflix, Inc. | Fotógrafo: AARON EPSTEIN/NETFLIX

INVENTANDO UNA IMAGEN PÚBLICA

En un tiempo en el que las redes sociales ya comenzaban su auge, Anna Delvey compartía en Instagram la vida que muchos ansiaban: viajes en aviones privados, cenas en restaurantes caros, fiestas con celebridades, reuniones privadas con la crema y nata de Nueva York. En medio de esa vida de lujos y en el que había días en los que daba propinas con billetes de 100 dólares, nadie se preguntaba cómo Anna podía seguir manteniendo esa imagen de heredera alemana sin serlo. Una historia real que sigue pareciendo ficción.

“Siempre es muy difícil contar una historia extraída de la vida real. Hay una parte de la historia que es qué es real con Anna Delvey. De alguna manera, creo que ella lo sabe y no lo sabe. Esta es una muy singular verdadera historia porque hay muchas cosas que no son ciertas como que sí lo son”, agregó Garner.

La actriz resalta que hoy en día es “fácil crear una imagen pública y que cualquiera puede crear esta imagen pública”.

“Por un lado, las redes sociales son una gran plataforma, pero también creo que es increíblemente peligroso y aprovecha el miedo de las personas al rechazo y (a la baja) autoestima. Los problemas se están disparando en cierto modo y siento que el miedo al rechazo es mucho más profundo ahora que nunca. En realidad siento que mucho de eso tiene que ver también con Anna, estuve en su cerebro durante unos 17 meses, así que podría decirte cómo era el miedo que sentía cuando yo la estaba interpretando”, mencionó.

Para Garner, interpretar a Anna Delvey la acercó al miedo que tenía la socialité al rechazo. “Definitivamente creo que eso tiene que ver con el fracaso: las redes sociales, el miedo al fracaso. Ahora es más dramático que nunca porque todo está ahí afuera (en las redes sociales). Así que definitivamente creo que las redes sociales hacen las cosas más difíciles”, finalizó.







EL DATO Inventing Anna Estreno: 11 de febrero Plataforma: Netflix Creado y producido por Shonda Rhimes Elenco: Anna Chlumsky Julia Garner Katie Lowes Laverne Cox Alexis Floyd Arian Moayed Anders Holm Anna Deavere Smith Jeff Perry Terry Kinney

