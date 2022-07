Vecna es el villano de la cuarta temporada de "Stranger Things", que acaba de estrenar sus capítulos finales. | Fuente: Netflix

La cuarta temporada de “Stranger Things” ha llegado a su fin, dejando a sus seguidores sin aliento y con mucha información por procesar. Jamie Campbell Bower, actor que interpreta a Vecna, dio una entrevista a Variety, en la que habló sobre su compenetración con el personaje, la cual puede ayudar a entender las motivaciones detrás de sus oscuras acciones.

[Esta nota tiene SPOILERS de la cuarta temporada de “Stranger Things”]

Al ser preguntado por la humanidad de su personaje, Vecna, cuyo verdadero nombre es Henry Creel, un humano que creció con habilidades psíquicas, Jamie Campbell respondió que, para él, su personaje tenía “más humanidad que cualquier otro”.

El actor señaló dos razones para creer en la humanidad de Vecna. En primer lugar, el hecho de que su padre asesinó a civiles durante la Segunda Guerra Mundial, por ordenes de gente supuestamente honrada.

En segundo lugar, el ser enviado al Upside-Down por una pequeña Eleven, lo cual le provoca rabia y resentimiento. “Ella le quita todo; todo lo que posiblemente podría haber tenido, ahora se ha ido por su culpa. Eso es enfurecedor. Es más que eso: alimenta el odio. es irritante En realidad es realmente irritante”, expresó el actor.

En ese sentido, el actor afirmó que no solo él, sino cualquier persona se puede identificar con el nivel de humanidad de Vecna. “A veces, si nos aferramos a las cosas durante demasiado tiempo, se vuelven agotadoras, muy, muy consumidoras, y siento que ahí es donde ha llegado [Vecna], está en este estado de consumo”, explicó Jamie Campbell Bower.

Jamie Campbell Bower, uno con Vecna

Al ser preguntado por Variety si ve a su personaje de “Stranger Things 4” como un villano. Jamie Campbell Bower respondió que ve a Vecna como un “punto de conflicto”, pero que lo entiende, ama y, por tanto, se identifica con él. “Lo entiendo, así que siempre estaré de su lado”, añadió.

Seguido, el entrevistador quiso saber si la experiencia había sido agotadora y pensaba tomarse un break. El actor respondió que no planea descansar, puesta esta pasado por un gran momento en su vida, por lo que no tiene deseos de parar.

“Tengo un equilibrio muy bueno y saludable entre el trabajo y la vida en este momento, lo cual me encanta. Es algo que ha llevado años, pero seamos honestos, me encanta el trabajo. Es un placer trabajar, pero es algo que descubres a medida que creces: cómo vivir y trabajar en una combinación saludable”.

Finalmente, le preguntaron si volvería para la temporada final, y dijo que eso estaba en manos de los hermanos Duffer, creadores de la serie.

