Tilsa Lozano se solidarizó con Miguel Herrán, quien publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram. | Fuente: Composición

Este 19 de julio regresa "La Casa de Papel" a Netflix con una nueva temporada. Esta vez, se conocerá que hicieron los miembros de la Resistencia tras concretar el atraco en la Casa de La Moneda y Timbre.

Ya en los avances se pudo conocer que El Profesor y compañía se encuentran de vacaciones por el mundo, sin embargo, se verán interrumpidos porque la Polcía ya está detrás de ellos.

Uno de los eventos que mayor conmoción generó entre los fanáticos de la serie fue finalmente Río fue capturado por la justicia española. Así que Tokio reunirá a la Resistencia para rescatarlo.

Precisamente, Río es interpretado por Miguel Herrán, actor que sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al compartir un video donde aparece llorando y dejó un enigmático mensaje.

"Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar está máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes. ¡Pero hoy no! Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí… no voy a entrar en detalle de que es lo que me pasa, porque ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras", escribió el actor en la leyenda del video.



La publicación ya lleva más de 2 millones de interacciones por parte de sus seguidores y de sus compañeros de reparto. Sin embargo, uno de los mensajes que más sorprende es el de la exconejita Playboy Tilsa Lozano.

"¡Veo que no soy a la única que le afecto el eclipse! Comparto el sentimiento aún sin saber el porqué", escribió Tilsa Lozano.