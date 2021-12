"La casa de papel" y los momentos más icónicos que nos dejó la serie de Netflix | Fuente: Netflix

Este viernes 3 de diciembre llega a Netflix la parte final de "La casa de papel", la serie española que se convirtió en un fenómeno mundial y que luego de casi 5 años y 5 partes, por fin nos mostrará el desenlace de un historia que cautivó a miles de fanáticos alrededor del mundo.

Estos capítulos finales nos mostrarán si la banda logrará cumplir el objetivo no solo de extraer el oro del Banco, sino también el de salir del lugar con vida. Y si hay algo que podemos rescatar de esta historia, es que nos ha dejado momentos increíbles, hemos llorado, reído y hasta odiado, y es por eso que hoy te traemos una recopilación de los momentos más icónicos que nos ha dejado "La casa de papel" a lo largo de sus 5 temporadas.

EL BELLA CIAO

(Primera temporada, capítulo 13)

La noche anterior al planeado robo a la Fábrica de Moneda y Timbre, El Profesor y Berlín, quien tendrá una serie propia que estrenará en 2023, tuvieron una cena, donde entonaron el famoso y recordado ‘Bella Ciao’, convirtiéndolo en uno de los temas representativos de la serie.

EL MATRIARCADO

(Segunda temporada, capítulo 2)

Cuando Berlín empezaba a perder el control dentro de la fábrica de moneda y timbre, El Profesor realiza una llamada para cuestionarlo por sus actos, momento en que Nairobi logra derribarlo y ponerse al frente del atraco dejándonos una frase que marcó a muchos: “Empeza el matriarcado”.

Nairobi se pone al frente del atraco dejándonos una frase que marcó a muchos: “Empeza el matriarcado”. | Fuente: Netflix

LA MUERTE DE BERLÍN

(Segunda temporada, capítulo 9)

La segunda parte de "La casa de papel" nos dejó un momento muy triste y revelador, y es cuando Berlín se sacrifica para darle tiempo a la banda de poder escapar, además es el momento en que se revela que es hermano de ‘El Profesor’.

LA CAPTURA DE RÍO

(Tercera temporada, capítulo 1)

Tokio y Río venían llevando una vida tranquila en una isla, alejados de todo y en total anonimato, pero la decisión de Tokio de querer regresar a la vida de la ciudad, desencadena la oportunidad perfecta para la policía de seguirles el rastro, dando como resultado la captura de Río.

LLUVIA DE EUROS

(Tercera temporada, capítulo 2)

Luego de que Tokio convenciera a la banda de rescatar a Río, ‘El Profesor’ pone en marcha un nuevo plan, ingresar al Banco de España, para lo que realiza una serie de distracciones, entre ellas una lluvia de euros, dejando en claro que la intención no es robar, sino rescatar a un amigo que viene siendo torturado por la policía.





Luego de que Tokio convenciera a la banda de rescatar a Río, ‘El Profesor’ pone en marcha un nuevo plan, ingresar al Banco de España, para lo que realiza una serie de distracciones, entre ellas una lluvia de euros. | Fuente: Netflix

LA SUPUESTA MUERTE DE LISBOA

(Tercera temporada, capítulo 8)

El capítulo final de la parte 3 de "La casa de papel" nos dejó a más de uno con el corazón en la mano, y es que luego de que El Profesor y Lisboa se separen para intentar huir de la policía, ella logra ser capturada, y mediante una jugada ingeniosa, la policía le hace creer al Profesor que la habían asesinado.

LA MUERTE DE NAIROBI

(Cuarta temporada, capítulo 6)

Quizás este sea uno de los momentos más difíciles de superar por los fans, la muerte de Nairobi a manos de Gandía (Jefe de Seguridad para el gobernador del Banco de España), quien al tenerla enfrente luego de haberla usado como rehén dentro del banco, no dudó en dispararle directamente a la cabeza.

ALICIA SIERRA DESCUBRE EL ESCONDITE DEL PROFESOR

(Cuarta temporada, capítulo 8)

El final de la 4ta parte de "La casa de papel" cierra con ‘El Profesor’ puesto en jaque por la inspectora Sierra, quien luego de atar los cabos sueltos dejados por el profesor, llega a dar con su paradero.

EL PROFESOR AYUDA A ALICIA SIERRA A DAR A LUZ

(Temporada cinco, capítulo 3)

Un giro inesperado que nos regaló el Vol. 1 de la quinta parte, es cuando Alicia Sierra empieza a sentir que su hijo está por nacer, y a pesar de tener al Profesor capturado, no le queda más remedio que soltarlo para poder salvar la vida de su hijo.

LA MUERTE DE TOKIO

(Quinta temporada, capítulo 5)

Y si había algo que no podía faltar en este inicio de la parte final, era la pérdida de otro personaje querido, se trata de Tokio, quien nos regala uno de los momentos más emotivos de toda la serie y donde la vemos sacrificarse por el equipo, para llevarse consigo a más de un enemigo.

