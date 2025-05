Elenco confirmado: 'La familia Ingalls' ya tiene a los protagonistas para su nueva serie en Netflix

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La familia Ingalls ya tiene a los actores que protagonizarán su nueva adaptación en Netflix. De acuerdo con información de Variety, la primera confirmada es Alice Halsey, quien interpretará el papel de Laura Ingalls, personaje principal y narradora de la serie que se basará en los nueve libros de los tomos Little House, escritos por la fallecida escritora Laura Ingalls Wilder.

Con tan solo 10 años, Alice Halsey ya tiene la experiencia necesaria para ser la nueva Laura Ingalls, recordado personaje interpretado por la actriz Melissa Gilbert en Little House on the Prairie, o simplemente La familia Ingalls, la icónica serie de NBC transmitida entre 1974 y 1983.

Halsery acaba de prestar su voz para la serie animada de Disney, Kindergarten: El Musical. Anteriormente, estuvo en la telenovela Days of Our Lives y la secuela de NBC de Night Court. Años atrás, debutó en la serie de televisión de Apple TV+, Lessons in Chemistry, como la hija del personaje de Brie Larson.

“¡Me encantan todos los libros de Little House tanto, y estoy tan emocionada y agradecida de poder darle vida a Laura! Muchas gracias al equipo creativo de Little House por poner vuestra fe en mí, y a mi increíble equipo de trabajo”, escribió la joven actriz en un post en Instagram con la noticia difundida por Variety.

Laura Ingalls será el personaje principal de la nueva serie La familia Ingalls. | Fuente: NBCUniversal Television Distribution

¿Quiénes actuarán en la nueva serie de La familia Ingalls?

La serie acaba de revelar a los otros tres actores principales para su adaptación en Netflix. Según información de Deadline, el actor Luke Bracey encarnará a Charles Ingalls, el patriarca carismático de La familia Ingalls y padre de Mary y Laura.

Por otro lado, el mismo medio estadounidense confirmó que la actriz Crosby Fitzgerald hará el papel de Caroline Ingalls, la madre protectora y esposa cariñosa de Charles Ingalls. Finalmente, se conoció que la joven actriz Skywalker Hughes actuará como Mary Ingalls, la hermana mayor de Laura y quien siempre se muestra como una amante de la poesía y una alumna “obediente y estudiosa”.

¿Cuándo se estrena en Netflix la nueva serie de La familia Ingalls?

Todavía no se conoce la fecha exacta en que se estrenará en Netflix la nueva serie de La familia Ingalls. Por el momento, Deadline reveló que el rodaje de la serie comenzará en junio de 2025 y que las escenas serán grabadas en Winnipeg, Canadá.

La familia Ingalls fue una exitosa serie estadounidense transmitida entre 1974 y 1983. | Fuente: NBCUniversal Television Distribution

¿De qué tratará la nueva serie de La familia Ingalls?

La nueva serie La familia Ingalls se basará en los ocho libros publicados por la famosa escritora estadounidense Laura Ingalls Wilder entre 1930 y 1940. Del mismo modo, se agregará el noveno libro póstumo publicado en 1971.

La productora Rebecca Sonnenshine se encargará de llevar la nueva historia de La familia Ingalls a Netflix de la mano con las productoras ejecutivas Joy Gorman Wettels (Joy Coalition), Trip Friendly (Friendly Family Productions), Dana Fox y Susanna Fogel.

“En parte un drama familiar esperanzador, en parte un relato épico de supervivencia y en parte una historia sobre el origen del Oeste americano, esta nueva adaptación de los icónicos libros semiautobiográficos 'La pequeña casa' de Laura Ingalls Wilder ofrece una visión caleidoscópica de las luchas y los triunfos de quienes dieron forma a la frontera”, se lee en la sinopsis oficial.

