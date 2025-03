Murió actor de 'La familia Ingalls' a los 91 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La familia Ingalls está de luto. Uno de sus integrantes acaba de fallecer dejando un gran pesar entre los fans e integrantes del elenco. Se trata de Jack Lilley, actor estadounidense nacido en California quien hizo varios papeles secundarios en la icónica serie de NBC, transmitida entre 1974 y 1983.

Fue Melissa Gilbert, actriz que dio vida a la pequeña Laura Ingalls en la serie La familia Ingalls (Little House on the Prairie, su título original), quien confirmó el deceso de Jack Lilley a los 91 años.

"La familia Ingalls ha perdido a uno de los nuestros. Jack Lilley falleció a los 91 años. También resultó ser una de mis personas favoritas en el planeta", comenzó diciendo Gilbert en un sentido post en Instagram con dos fotos de Lilley.

"(Jack Lilley) me enseñó a montar a caballo cuando yo era una niña pequeña. Fue tan paciente conmigo. Nunca se negó cuando me le acercaba y le gritaba: '¿Podemos montar? ¡Por favor, por favor, por favor!'", agregó.

En otro momento, Melissa Gilbert recordó que Jack Lilley fue doble de fotografía del actor Víctor French, el popular Isaiah Edwards en la serie. "Él tuvo muchos papeles diferentes en La familia Ingalls", sostuvo.

En sentido, Melissa Gilbert reveló que se encontró con Jack Lilley el 2002 en un piloto de ABC recordando, además, haberlo visto en otras grabaciones en Hollywood, incluida un rodaje donde oyó una voz que la llamó y la hizo sentirse en familia.

"Era Jack. Él era nuestro piloto y a su lado estaba Denny Allen, quien había sido nuestro vaquero en Little House. En ese instante, supe que estaba en casa", mencionó.

El actor Jack Lilley tuvo varios papeles secundarios en la serie La familia Ingalls. | Fuente: NBCUniversal Television Distribution

¿Quién fue Jack Lilley, actor fallecido de La familia Ingalls?

Jack Lilley nació el 15 de agosto de 1933 en California, Estados Unidos. Es un actor conocido por tener varios papeles secundarios en reconocidas películas como Impacto súbito (1983), El planeta de los simios (2001) y La leyenda del Zorro (2005).

Además, tuvo muchos otros papeles en programas de televisión, como: Cimarron City, Mackenzie's Raiders, The Rebel, Bat Masterson, Johnny Ringo, Riverboat, Zorro, Frontier Circus, Cheyenne, Stoney Burke, Gunsmoke, A Man Called Shenandoah, The Man from UNCLE, The Wild Wild West, Kung Fu, Bonanza, Father Murphy, Highway to Heaven y The Magnificent Seven.

Cabe mencionar que Jack Lilley participó en alrededor de 40 episodios de La familia Ingalls en sus casi diez temporadas. Su último personaje fue como conductor de diligencia en el capítulo La Casa de la Abundancia: La Última Despedida, el especial de televisión de la icónica serie que sirvió para ponerle un final.

La familia Ingalls tendrá una nueva adaptación de la mano de Netflix. | Fuente: NBCUniversal Television Distribution

Netflix hará una nueva adaptación de La familia Ingalls

Semanas atrás, Netflix anunció que traerá de vuelta La familia Ingalls, la inolvidable serie que marcó a generaciones y que nació de los libros de Laura Ingalls Wilder.

Asimismo, se conoció que detrás de esta nueva versión estará la productora Rebecca Sonnenshine (The Boys, The Vampire Diaries), quien llevará la historia a una nueva era.

Por el momento, no se han revelado detalles sobre el elenco ni la fecha de estreno. Sin embargo, la expectativa es alta, ya que la historia de la familia Ingalls cautivó a millones de espectadores en su versión televisiva original, emitida por NBC entre 1974 y 1983, con más de 200 episodios a lo largo de nueve temporadas.

"La familia Ingalls ha conquistado los corazones de generaciones, y estamos emocionados de compartir sus mensajes de esperanza y optimismo con una nueva visión", señaló Jinny Howe, vicepresidenta de series dramáticas en Netflix.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis